Екатеринбург примет чемпионат России по прыжкам в воду

С 24 по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по прыжкам в воду.

«Для Екатеринбурга чемпионат России станет первым соревнованием подобного уровня по прыжкам в воду, тестовым мероприятием перед Международным Фестивалем университетского спорта, который состоится в августе. Для нас Чемпионат России в нынешних условиях – главный старт, где за призовые места будут бороться сильнейшие спортсмены», - сказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Отметим, что на турнире разыграют 13 комплектов медалей, вне конкурса будут участвовать спортсмены из Беларуси.

Главными звездами чемпионата России-2023 будут призеры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, а также чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова и Анна Конаныхина.

Соревнования покажут на каналах семейства «Матч», а также в сообществе Российской федерации прыжков в воду «ВКонтакте».