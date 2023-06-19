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Екатеринбург примет чемпионат России по прыжкам в воду

Турнир пройдет с 24 по 29 июня в новом Дворце водных видов спорта.
19 июня 2023 15:08
автор: Максим Скороходов

С 24 по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге в новом Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по прыжкам в воду.

«Для Екатеринбурга чемпионат России станет первым соревнованием подобного уровня по прыжкам в воду, тестовым мероприятием перед Международным Фестивалем университетского спорта, который состоится в августе. Для нас Чемпионат России в нынешних условиях – главный старт, где за призовые места будут бороться сильнейшие спортсмены», - сказал глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Отметим, что на турнире разыграют 13 комплектов медалей, вне конкурса будут участвовать спортсмены из Беларуси.

Главными звездами чемпионата России-2023 будут призеры Олимпийских игр Евгений Кузнецов и Александр Бондарь, а также чемпионы Европы Юлия Тимошинина, Екатерина Беляева, Никита Шлейхер, Мария Полякова и Анна Конаныхина.

Соревнования покажут на каналах семейства «Матч», а также в сообществе Российской федерации прыжков в воду «ВКонтакте».

источник: «Советский спорт»
Екатеринбург примет чемпионат России по прыжкам в воду
Турнир пройдет с 24 по 29 июня в новом Дворце водных видов спорта.
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