Чемпионка России Кристина Ильиных заявила, что не собирается отказываться от гражданства из-за ОИ

Призер чемпионата мира по прыжкам в воду Кристина Ильиных сообщила, что не собирается отказываться от российского гражданства в преддверии Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

«Я точно не собираюсь отрекаться от гражданства или куда‑то переезжать. Просто это не мой случай.

Мы ж не единственные спортсмены на этом свете. Я не считаю, что именно я должна поехать на эту Олимпиаду. Всё равно мы это делаем для страны, в какой‑то части. Не так, что прямо лично для себя. Хотя, конечно, это всё интересно, это плод наших трудов. Но не думаю, что это настолько важно для меня. Я уже выступила на одной Олимпиаде. Ничего страшного, если пропущу её в этот раз», - приводит слова Ильиных «Матч ТВ».

Напомним, российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве представителей своей страны. Ожидается, что россияне смогут выступить на Олимпиаде без флага и гимна, а также без поддержки со стороны государства и национальных федераций.

Ильиных в паре с Елизаветой Кузиной стала чемионкой России в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина.