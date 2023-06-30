Дружинин о ЧР в Екатеринбурге: зритель не знал, как попасть на турнир! Такое отношение видим впервые

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин оставил запись в соцсети о проведении чемпионата России в Екатеринбурге.

В частности, он заявил, что недоволен работой местных властей. По его словам, именно они виновны в низкой посещаемости турнира. Дружинин подчеркнул, что теперь сомневается в целесообразности проведения международных соревнований в этом городе.

«Зритель не знал, как к нам попасть! Сначала он не мог получить бесплатный билет (!), электронная система почему‑то это не позволяла, а если он всё же доезжал до Дворца, то его элементарно могли развернуть обратно. Такое отношение к нашим болельщикам мы видели впервые! Возникает вопрос: хотим ли мы повторить этот опыт?

На данный момент, возвращаясь из Екатеринбурга, мы с коллегами задумались, что такое должно произойти, чтобы мы вернулись сюда обратно с новыми турнирами? Надеемся, что наш чемпионат действительно стал проверочным тестом для Дворца и города и что в августе на международных студенческих играх мы увидим результаты этого урока, – добавил Дружинин.