Чемпион мира Кузнецов не понимает, почему в регионах не отменили карантин

Чемпион мира по прыжкам в воду Евгений Кузнецов объяснил, почему не приехал в расположение национальной команды, а также высказался о позиции российских властей по вопросу снятия карантина в регионах.

Во вторник, 9 июня режим самоизоляции был снят в Москве. То же самое касается пропускного режима, однако, ограничения по-прежнему действуют в регионах страны.

«Вызов был, но потом пообщался с главным тренером. Сказали, что тем, кто не из Москвы или Московской области, придется еще две недели находиться на карантине, нельзя будет никуда выходить. Правда, не совсем понимаю этого правила, потому что заболевшие как раз сосредоточены в столице и вокруг нее, судя по статистике», – цитирует спортсмена RT.