Японские СМИ: Кубок мира по прыжкам в воду в Токио отменят из-за коронавируса

Международная федерация плавания (FINA) может отменить Кубок мира по прыжкам в воду, который должен состоятся в период с 18 по 23 апреля в Токио. Об этом сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Источник сообщает, что некоторые участники соревнования не желают приезжать на них из-за угрозы заражения коронавирусом, что подталкивает FINA к отмене спортивных состязаний.

Стоит отметить, что Кубок мира является заключительным этапом квалификации на Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.