Тренер сборной России: Отмена столь важных соревнований, как Кубок мира, – тревожный звоночек

Главный тренер сборной России Светлана Моисеева прокомментировала появившуюся информацию о том, что Международная федерация плавания (FINA) может отменить Кубок мира по прыжкам в воду, который должен состоятся в период с 18 по 23 апреля в Токио.

Отметим, что решение об отмене соревнований будет принято из-за того, что некоторые участники не желают приезжать в Японию из-за угрозы заражения коронавирусом.

– Конечно, это очень неприятная для нас новость. Мы готовились, намеревались выступить в Японии максимально сильно. Кубок мира – это совершенно особенная история, возможность увидеть олимпийский бассейн, опробовать снаряды. Понятно, что в сознании очень многих людей отмена столь важных соревнований – тревожный звоночек. Очень хотелось бы надеяться, что наш главный старт в Токио в этом году состоится, – приводит слова Моисеевой RT.

Кубок мира в Токио должен стать заключительным этапом квалификации на Олимпийские игры-2020, которые должны пройти в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.