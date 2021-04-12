12-летний прыгун находится в коме после удара головой о бетонную вышку

12 летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал «Мутко против».

Источник приводит информацию, что состязания проходили 10 апреля в бассейне спортивного комплекса ЦСКА. Во время одной из попыток Артемий немного оступился во время прыжка и в итоге ударился головой о бетонную вышку с которой и прыгал. Парень получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ. Следственный комитет уже проводит проверку.

Отметим, что Артемий считается одним из главных дарований казанской спортшколы. К своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования.