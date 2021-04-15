12-летний прыгун в воду вышел из комы после удара головой о бетонную вышку

12-летний прыгун в воду Артемий Токарев вышел из комы.

Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на телеграм-канал «Мутко против».

После травмы головы юный спортсмен из Казани дезориентирован в пространстве, но ориентируется по себе и по времени. Также Артемий понимает, что говорят ему врачи, а также уже может двигать руками и ногами.

Напомним, что 10 апреля Токарев на соревнованиях в Москве оступился во время одной из своих попыток и ударился головой о бетонную вышку. После операции врачи ввели его в медикаментозную кому. Проверкой инцидента занимается следственный комитет.