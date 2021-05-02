Российские прыгуны в воду завоевали олимпийскую лицензию в Токио

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали для страны олимпийскую лицензию в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, сообщает «РИА Новости».

Состязания в данном виде программы завершились на Кубке мира в Токио. Кузнецов и Шлейхер заняли третье место, набрав 415,86 балла. Победу одержали Дэниел Гудфеллоу и Джек Ло из Великобритании (440,94), серебряными призерами стали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (433,92).

Выступавшие на этих же соревнованиях россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли шестое место в синхронных прыжках в воду с вышки и не завоевали олимпийскую лицензию для страны. Отбор на Олимпиаду прошли прыгуньи из Канады, Великобритании, Германии и Мексики.