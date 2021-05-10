Сборная России выиграла соревнования смешанных команд на чемпионате Европы

Сборная России стала победителем соревнований смешанных команд по прыжкам в воду на чемпионате Европы в Будапеште.
Золотые медали завоевали Кристина Ильиных, Евгений Кузнецов, Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Россияне набрали по итогам шести прыжков 431,80 балла.
Второе место заняли итальянские прыгуны в воду (428,00). Бронзовые медали у представителей Германии (421,00).
Ранее золото на чемпионате Европы по водным видам спорта завоевали российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Они выиграли техническую программу среди микст-дуэтов.
источник: «Советский спорт»