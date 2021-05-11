Полякова и Ильиных вышли в финал чемпионата Европы на метровом трамплине

Российские спортсменки Мария Полякова и Кристина Ильиных пробились в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы в Венгрии.

Ильиных стала четвертой по итогам квалификации, набрав 245,90 балла. У Поляковой - шестой результат (241,60). Лучшей в квалификации стала представительница Швейцарии Мишель Хаймберг. Она получила от судей 258,45 балла.

Добавим, что финал соревнований состоится 11 мая, в вечернюю сессию.

Напомним, накануне сборная России по прыжкам в воду завоевала золото в командных соревнованиях.