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11 мая 19:00

Полякова и Ильиных вышли в финал чемпионата Европы на метровом трамплине

В Будапеште идет второй соревновательный день ЧЕ по водным видам спорта.

Российские спортсменки Мария Полякова и Кристина Ильиных пробились в финал соревнований по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы в Венгрии.

Ильиных стала четвертой по итогам квалификации, набрав 245,90 балла. У Поляковой - шестой результат (241,60). Лучшей в квалификации стала представительница Швейцарии Мишель Хаймберг. Она получила от судей 258,45 балла.

Добавим, что финал соревнований состоится 11 мая, в вечернюю сессию.

Напомним, накануне сборная России по прыжкам в воду завоевала золото в командных соревнованиях.

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