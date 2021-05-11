Беляева и Минибаев стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в миксте

Екатерина Беляева и Виктор Минибаев стали бронзовыми призерами соревнований в миксте на десятиметровой вышке в рамках чемпионата Европы в Будапеште.
Россияне по итогам пяти прыжков набрали 302,58 балла. Первое место заняли украинские спортсмены Ксения Байло и Алексей Середа с 325,68 баллами. Серебряные медали завоевал британский дуэт Ноа Уильямс/Андре Спендолини (307,32).
Напомним, что ранее Беляева и Минибаев вместе с Кристиной Ильиных и Евгением Кузнецовым выиграли золото чемпионата Европы в командных соревнованиях.
источник: «Советский спорт»