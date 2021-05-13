Россияне Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках в воду на чемпионате Европы

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали обладателями серебряных медалей по итогам соревнований в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Золото завоевали немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, заработав в финале 426,78 баллов.
Кузнецов и Шлейхер заняли второе место с результатом 415,47.
Бронза досталась украинцам Александру Горшковозову и Олегу Колодию (409,92).
Сборная России возглавляет медальный зачет, выиграв пять золотых, одну серебряную и две бронзовые награды.