Конаныхина завоевала золото в прыжках с вышки на чемпионате Европы, у Тимошининой – серебро

На чемпионате Европы по водным видам спорта завершился финал соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Золотую медаль завоевала россиянка Анна Конаныхина, заработав в сумме 365,25 балла.
Серебро выиграла другая спортсменка из России Юлия Тимошинина. Ее результат 329,20.
Третье место заняла Андреа Спендолини из Великобритании (326,60). В борьбе за бронзу она опередила украинку Софию Лыскун (321,75).
Сборная России возглавляет медальный зачет чемпионата Европы в Будапеште, выиграв шесть золотых, две серебряные и две бронзовые награды.