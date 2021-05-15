Бондарь и Минибаев завоевали серебряные медали ЧЕ в синхронных прыжках с десятиметровой вышке

Александр Бондарь и Виктор Минибаев заняли второе место в синхронных прыжках на десятиметровой вышке в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Российский дуэт набрал по итогам шести прыжков 471,96 балла. Чемпионами Европы стали британцы Томас Дейли и Мэтти Ли. Победители получили от судей 477,57.

Бронзовые медали завоевали немцы Тимо Бартель и Патрик Хаусдинг (424,32).

Россия лидирует в медальном зачете среди прыгунов в воду. В активе команды десять (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые) наград.