Клюева и Королева завоевали бронзовые медали ЧЕ в прыжках с трехметрового трамплина

Российские спортсменки Ульяна Клюева и Виталия Королева заняли третье место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ульяна и Виталия набрали по итогам пяти прыжков 291,00 балла. Чемпионками Европы стали немки Лена Хентцель и Тина Пунцель. Победители получили от судей 307,29.

Серебряные медали завоевали итальянки Елена Берточчи и Чьяра Пеллакани (307,20).

Россия лидирует перед последней дисциплиной в неофициальном зачете ЧЕ среди прыгунов в воду. В активе команды одиннадцать медалей (четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые).