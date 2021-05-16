Бондарь стал чемпионом Европы в прыжках с десятиметровой вышки, Минибаев - третий

Российский спортсмен Александр Бондарь завоевал золотую медаль чемпионата Европы в прыжках с десятиметровой вышки на ЧЕ по водным видам спорта в Будапеште.

Победитель соревнований по итогам шести прыжков получил от судей 564,35 балла. Еще один россиянин Виктор Минибаев взял бронзу, набрав 530,05 балла.

Вторым стал британец Томас Дэйли (533,30).

Сборная России по прыжкам в воду завоевала на чемпионате Европы тринадцать наград - пять золотых, пять серебряных и три бронзовые.