Известен состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева объявила состав национальной команды, который отправится на предстоящую Олимпиаду в Токио.

«В состав женской команды вошли Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Мария Полякова. Если подтвердится вторая лицензия на трамплине, это будет Елизавета Кузина. На трамплине у мужчин выступят Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов, на вышке - Виктор Минибаев и Александр Бондарь», - цитируют наставника «РИА Новости».

Добавим, что сборная России не смогла завоевать лицензии в двух дисциплинах: синхронных прыжках на трамплине и вышке среди женщин.

Игры в Токио должны стартовать 23 июля.