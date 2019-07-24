Великая Инна и Великая Софья. Россия опередила всех на предолимпийском ЧМ В Будапеште завершился последний чемпионат мира перед Играми-2020 в Токио. Первое место по медалям заняла сборная России: три золота, три серебра и одна бронза.

Если кто запамятовал, три года назад на Олимпиаде в Рио наибольший вклад в коллекцию из 19 золотых российских наград (такого обилия побед от команды, ослабленной многочисленными дисквалификациями, мягко говоря, не ждали) внесли два вида спорта – борьба и фехтование, добывшие по четыре титула. И вот теперь, ровно за год до новых Игр (они откроются аккурат 24 июля), наши д’Артаньяны и д’артаньянши опять впереди планеты всей. Причем в Токио впервые за 124 года присутствия в олимпийской программе (аж с самых первых Афин-1986) в фехтовании будут разыграны все 12 комплектов медалей: личные и командные у женщин и у мужчин в каждом из трех видов оружия.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ФИНАЛ – С НАШИМ УЧАСТИЕМ

Правда, прямого отбора на Игры-2020 с завершившегося ЧМ не было. По регламенту все будет определять специальный рейтинг на 4 апреля будущего года. Причем рейтинг прежде всего командный: с одной стороны, здесь в каждой из дисциплин в Токио выступят только по восемь сборных, с другой, они автоматически получат по три места на Олимпиаде и в соответствующих личных турнирах. Именно по три, а не по четыре, как на ЧМ и раньше на Играх – в Токио у команд не будет привычных запасных.

Понятно, что наибольшее количество рейтинговых очков странам принес именно чемпионат мира. И в Будапеште сборная России была минимум в 1/4 всех шести командных турниров. Так что проблем с олимпийским отбором у нас возникнуть не должно. Единственным отчасти «просевшим» в Будапеште видом стала мужская сабля, однако и в ней скоро ожидается солидное пополнение: вот-вот после двухлетнего перерыва должен вернуться на дорожку 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко.

А Софья Великая уже вернулась – и во вторник догнала Якименко по количеству мировых титулов, поставив убедительную точку в командном финале с француженками. Великая могла бы стать и 9-кратной, но помешало поражение в эпической битве за личное золото (14:15) от старой соперницы – украинки Ольги Харлан. В любом случае, в женской сабле у России дела обстоят прекрасно. Помимо Великой и двукратной чемпионки Рио Яны Егорян у нас тут появилась новая восходящая звезда – 20-летняя Ольга Никитина.

Вообще из 12 финалов Будапешта-2019 россияне участвовали в шести, то есть, в каждом втором. И ни в одном из этих финалов наши не проиграли с заметной разницей: или победа, или поражение «на тоненького». Например, шпажист Сергей Бида вел против венгра Шиклоши со счетом 13:10, но в итоге получились все те же 14:15. И точно так же, с разницей «-1» уступила китаянкам женская команда по шпаге.

ЗА 6 СЕКУНД ДО КОНЦА СЧЕТ СРАВНЯЛА… КРАСНАЯ КАРТОЧКА

Зато в рапире будапештская удача была уже на стороне России. Точнее – феноменальной Инны Дериглазовой, уже пять лет не уезжающей с ЧМ без золота, а на сей раз сделавшей победный дубль. Вопреки наскокам вернувшейся в большой спорт в 36 лет итальянки Элизы Ди Франчиски – той самой, которую Дериглазова обыграла в финале Рио-2016.

Месяц назад на ЧЕ в Дюссельдорфе Ди Франчиска отомстила россиянке. Но последнее слово в этом году все же осталось за взрывной «Инной-Вырви-Глаз». В личном турнире Будапешта они с итальянкой пересеклись в 1/2 и устроили там такую «войну богов», что оторвать взгляд было совершенно невозможно. Итог этих «шахмат с железяками в руках» – 15:13 в пользу Дериглазовой, которая дальше без проблем разобралась в финале с француженкой Ранвье. Но и это было еще не все: три дня спустя Инна и Элиза сошлись в последнем, 9-м бою командного поединка за золото! И за считанные мгновения до его конца сборная Италии была впереди – 42:41…

Когда Ди Франчиске оставалось продержаться какие-то шесть секунд, судья вслед за недавней желтой карточной влепил ей и красную. За регулярное использование для защиты от дериглазовской рапиры локтей и головы, что запрещено. В отличие от футбола, здесь красная означала не удаление, а «всего лишь» очко в пользу сборной России. То есть, ничья – и минутный овертайм до первого укола. В финале чемпионата мира!

Никакой минуты Дериглазова ждать, конечно, не стала и вскоре оказалась в объятьях ликующих партнерш. Ну не могли же мы проиграть все равные финалы на этом чемпионате!

В общем, браво, Великая Инна – и браво, Великая Софья! Ждем повторения через год, в олимпийском Токио.

НАШИ ПРИЗЕРЫ ЧМ-2019

Золото



Рапира. Женщины. Личный турнир

Инна Дериглазова

Рапира. Женщины. Командный турнир

Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина

Сабля. Женщины. Командный турнир

Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова

Серебро

Шпага. Мужчины. Личный турнир

Сергей Бида

Сабля. Женщины. Личный турнир

Софья Великая

Шпага. Женщины. Командный турнир

Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина

Бронза

Рапира. Мужчины. Личный турнир

Дмитрий Жеребченко

ВСЕ МЕДАЛИ ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 3 3 1 7 2 Франция 2 3 0 5 3 Корея 2 0 2 4 4 Венгрия 1 2 0 3 5 Украина 1 1 2 4 6 Китай 1 1 0 2 7 США 1 0 1 2 8 Бразилия 1 0 0 1 9 Италия 0 1 7 8 10 Великобритания 0 1 0 2 11-15 Гонконг 0 0 1 1 11-15 Греция 0 0 1 1 11-15 Иран 0 0 1 1 11-15 Румыния 0 0 1 1 11-15 Швейцария 0 0 1 1





РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ГЛАВНЫХ ТУРНИРОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ