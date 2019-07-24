Великая Инна и Великая Софья. Россия опередила всех на предолимпийском ЧМ - Советский спорт
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24 июля 2019 17:34ФехтованиеТигай Лев

Великая Инна и Великая Софья. Россия опередила всех на предолимпийском ЧМ

В Будапеште завершился последний чемпионат мира перед Играми-2020 в Токио. Первое место по медалям заняла сборная России: три золота, три серебра и одна бронза.

Если кто запамятовал, три года назад на Олимпиаде в Рио наибольший вклад в коллекцию из 19 золотых российских наград (такого обилия побед от команды, ослабленной многочисленными дисквалификациями, мягко говоря, не ждали) внесли два вида спорта – борьба и фехтование, добывшие по четыре титула. И вот теперь, ровно за год до новых Игр (они откроются аккурат 24 июля), наши д’Артаньяны и д’артаньянши опять впереди планеты всей. Причем в Токио впервые за 124 года присутствия в олимпийской программе (аж с самых первых Афин-1986) в фехтовании будут разыграны все 12 комплектов медалей: личные и командные у женщин и у мужчин в каждом из трех видов оружия.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ФИНАЛ – С НАШИМ УЧАСТИЕМ

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Правда, прямого отбора на Игры-2020 с завершившегося ЧМ не было. По регламенту все будет определять специальный рейтинг на 4 апреля будущего года. Причем рейтинг прежде всего командный: с одной стороны, здесь в каждой из дисциплин в Токио выступят только по восемь сборных, с другой, они автоматически получат по три места на Олимпиаде и в соответствующих личных турнирах. Именно по три, а не по четыре, как на ЧМ и раньше на Играх в Токио у команд не будет привычных запасных.

Понятно, что наибольшее количество рейтинговых очков странам принес именно чемпионат мира. И в Будапеште сборная России была минимум в 1/4 всех шести командных турниров. Так что проблем с олимпийским отбором у нас возникнуть не должно. Единственным отчасти «просевшим» в Будапеште видом стала мужская сабля, однако и в ней скоро ожидается солидное пополнение: вот-вот после двухлетнего перерыва должен вернуться на дорожку 8-кратный чемпион мира Алексей Якименко.

А Софья Великая уже вернулась – и во вторник догнала Якименко по количеству мировых титулов, поставив убедительную точку в командном финале с француженками. Великая могла бы стать и 9-кратной, но помешало поражение в эпической битве за личное золото (14:15) от старой соперницы – украинки Ольги Харлан. В любом случае, в женской сабле у России дела обстоят прекрасно. Помимо Великой и двукратной чемпионки Рио Яны Егорян у нас тут появилась новая восходящая звезда – 20-летняя Ольга Никитина.

Вообще из 12 финалов Будапешта-2019 россияне участвовали в шести, то есть, в каждом втором. И ни в одном из этих финалов наши не проиграли с заметной разницей: или победа, или поражение «на тоненького». Например, шпажист Сергей Бида вел против венгра Шиклоши со счетом 13:10, но в итоге получились все те же 14:15. И точно так же, с разницей «-1» уступила китаянкам женская команда по шпаге.

ЗА 6 СЕКУНД ДО КОНЦА СЧЕТ СРАВНЯЛА… КРАСНАЯ КАРТОЧКА

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Зато в рапире будапештская удача была уже на стороне России. Точнее – феноменальной Инны Дериглазовой, уже пять лет не уезжающей с ЧМ без золота, а на сей раз сделавшей победный дубль. Вопреки наскокам вернувшейся в большой спорт в 36 лет итальянки Элизы Ди Франчиски – той самой, которую Дериглазова обыграла в финале Рио-2016.

Месяц назад на ЧЕ в Дюссельдорфе Ди Франчиска отомстила россиянке. Но последнее слово в этом году все же осталось за взрывной «Инной-Вырви-Глаз». В личном турнире Будапешта они с итальянкой пересеклись в 1/2 и устроили там такую «войну богов», что оторвать взгляд было совершенно невозможно. Итог этих «шахмат с железяками в руках» 15:13 в пользу Дериглазовой, которая дальше без проблем разобралась в финале с француженкой Ранвье. Но и это было еще не все: три дня спустя Инна и Элиза сошлись в последнем, 9-м бою командного поединка за золото! И за считанные мгновения до его конца сборная Италии была впереди – 42:41…

Когда Ди Франчиске оставалось продержаться какие-то шесть секунд, судья вслед за недавней желтой карточной влепил ей и красную. За регулярное использование для защиты от дериглазовской рапиры локтей и головы, что запрещено. В отличие от футбола, здесь красная означала не удаление, а «всего лишь» очко в пользу сборной России. То есть, ничья и минутный овертайм до первого укола. В финале чемпионата мира!

Никакой минуты Дериглазова ждать, конечно, не стала и вскоре оказалась в объятьях ликующих партнерш. Ну не могли же мы проиграть все равные финалы на этом чемпионате!

В общем, браво, Великая Инна – и браво, Великая Софья! Ждем повторения через год, в олимпийском Токио.

НАШИ ПРИЗЕРЫ ЧМ-2019

Золото

Рапира. Женщины. Личный турнир
Инна Дериглазова

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Рапира. Женщины. Командный турнир
Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина

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Сабля. Женщины. Командный турнир
Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова

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Серебро

Шпага. Мужчины. Личный турнир
Сергей Бида

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Сабля. Женщины. Личный турнир
Софья Великая

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Шпага. Женщины. Командный турнир
Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Татьяна Андрюшина, Виолетта Храпина

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Бронза

Рапира. Мужчины. Личный турнир
Дмитрий Жеребченко

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ВСЕ МЕДАЛИ ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Россия

3

3

1

7

2

Франция

2

3

0

5

3

Корея

2

0

2

4

4

Венгрия

1

2

0

3

5

Украина

1

1

2

4

6

Китай

1

1

0

2

7

США

1

0

1

2

8

Бразилия

1

0

0

1

9

Италия

0

1

7

8

10

Великобритания

0

1

0

2

11-15

Гонконг

0

0

1

1

11-15

Греция

0

0

1

1

11-15

Иран

0

0

1

1

11-15

Румыния

0

0

1

1

11-15

Швейцария

0

0

1

1


РОССИЯ В МЕДАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ ГЛАВНЫХ ТУРНИРОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Место

Олимпиада-2016

4

1

2

7

1

ЧМ-2017

3

0

3

6

2

ЧМ-2018

1

2

4

7

5

ЧМ-2019

3

3

1

7

1

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