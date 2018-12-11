У главного тренера сборной России по фехтованию украли женские часы и украшения

Фехтование 11 декабря 2018 17:01 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что из его частного дома украли часы и ювелирные изделия.

«Залезли через второй этаж, – приводит «Р-Спорт» слова Мамедова. – Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения. Можно сказать, максимум на 200 тысяч рублей.

Вчера по их следам шла полиция. Они ушли в лес в сторону Митино».

В подмосковном управлении МВД по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион возглавляет сборную России с 2012 года.