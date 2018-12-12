Яна Егорян: Я безумно люблю детей, но они – тупые - Советский спорт
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    • Фехтование12 декабря 2018 11:45Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Яна Егорян: Я безумно люблю детей, но они – тупые

    Российская фехтовальщица не будет работать детским тренером.

    Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что не сможет работать детским тренером.

    «Я не хочу быть тренером, – сказала 24-летняя саблистка в программе Алексея Ягудина «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ». – Ни в коем случае! Вообще! Я безумно люблю детей, огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно ни звучало, дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова.

    Я вспоминаю себя в детстве, как тренер говорил: «Яна, сделай шаг». А я делаю шаг назад. Он говорит: «Яна, сделай шаг вперед». Шаг вбок.
    Я просто не смогу, действительно не смогу. Я сойду с ума, потому что не могу наорать на ребенка. Я знаю, что, когда стану мамой, это будет большой проблемой, потому что я не умею отказывать детям».

    На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Егорян выиграла золото в личном и командном турнире саблисток.

    #женская сборная россии по фехтованию#егорян яна
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