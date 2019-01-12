Фехтование 12 января 2019 23:03 Источник: «Советский спорт»

Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию

Российская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу на этапе Кубка мира, который проходит в Катовице (Польша).