Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию - Советский спорт
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Фехтование12 января 2019 23:03Источник: «Советский спорт»

Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию

Российская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу на этапе Кубка мира, который проходит в Катовице (Польша).

В финале россиянка нанесла поражение немке Леони Эберт - 13:9. Бронзовые награды завоевали итальянка Арианна Эрриго и американка Ли Кифер.

Напомним, что ранее российские шпажисты выиграли немецкий этап Кубка мира в командных соревнованиях. В финале командного турнира сборная России победила соперников из Венгрии – 35:30.

Фехтование
Этап Кубка мира
Катовице (Польша)
Женщины
Рапира
Личное первенство

1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Леони Эберт (Германия)
3. Арианна Эрриго (Италия) и Ли Кифер (США)

Мужчины
Шпага
Команды

1. Россия
2. Венгрия
3. Италия

#кубок мира по фехтованию#дериглазова инна#мужская сборная россии по фехтованию
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