Дериглазова победила на этапе Кубка мира по фехтованию

Российская рапиристка Инна Дериглазова одержала победу на этапе Кубка мира, который проходит в Катовице (Польша).
В финале россиянка нанесла поражение немке Леони Эберт - 13:9. Бронзовые награды завоевали итальянка Арианна Эрриго и американка Ли Кифер.
Напомним, что ранее российские шпажисты выиграли немецкий этап Кубка мира в командных соревнованиях. В финале командного турнира сборная России победила соперников из Венгрии – 35:30.
Фехтование
Этап Кубка мира
Катовице (Польша)
Женщины
Рапира
Личное первенство
1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Леони Эберт (Германия)
3. Арианна Эрриго (Италия) и Ли Кифер (США)
Мужчины
Шпага
Команды
1. Россия
2. Венгрия
3. Италия