Российские шпажистки выиграли бронзу в командном турнире на этапе Кубка мира - Советский спорт
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Фехтование14 января 2019 11:24Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Российские шпажистки выиграли бронзу в командном турнире на этапе Кубка мира

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в Гаване.

В малом финале сборная России в составе Татьяны Андрюшиной, Виолетты Колобовой, Дарьи Мартынюк и Виолетты Храпиной одержала победу над командой Китая со счетом 42:35.

Ранее россиянки победили кубинок (45:31) и итальянок (42:36), но в полуфинале уступили полячкам (43:44).

Победителем этапа стала сборная Эстонии, победившая команду Польши в финале со счетом 34:33.

#кубок мира по фехтованию
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