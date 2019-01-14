Фехтование 14 января 2019 11:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Российские шпажистки выиграли бронзу в командном турнире на этапе Кубка мира

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в Гаване.