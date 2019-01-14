Российские шпажистки выиграли бронзу в командном турнире на этапе Кубка мира

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах, который проходил в Гаване.
В малом финале сборная России в составе Татьяны Андрюшиной, Виолетты Колобовой, Дарьи Мартынюк и Виолетты Храпиной одержала победу над командой Китая со счетом 42:35.
Ранее россиянки победили кубинок (45:31) и итальянок (42:36), но в полуфинале уступили полячкам (43:44).
Победителем этапа стала сборная Эстонии, победившая команду Польши в финале со счетом 34:33.