Яна Егорян: Моя главная цель – выиграть в Токио два золота - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:59ФехтованиеЛипкин Антон

Яна Егорян: Моя главная цель – выиграть в Токио два золота

Двукратная олимпийская чемпионка стала второй на чемпионате России в Сочи.

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян прокомментировала свое выступление на чемпионате России в Сочи и поделилась планами на будущее.

В Сочи 25-летняя Егорян заняла второе место, проиграв в финале Ольге Никитиной.

– Я нереально счастлива вернуться на дорожку, – приводит слова Егорян официальный сайт ОКР. – Без фехтования было крайне тяжело, медицинский недопуск принимала с трудом. В данный момент у меня нет абсолютно никаких проблем со здоровьем. Готова полностью погрузиться в тренировочный процесс.

– Расскажите о своих ближайших планах.
– Тренер сказал, что мне нужно скинуть парочку килограммов. А если серьезно, то уже 26 апреля на этапе Гран-при в Сеуле начну борьбу за путевку на Олимпийские игры. Моя главная цель – выиграть в Токио два золота. Что касается текущего сезона, была бы не против на чемпионате мира стать лучшей саблисткой планеты, но для этого нужно тренироваться и очень много работать.

Напомним, чемпионат мира пройдет в этом году с 15 по 23 июля в Будапеште.

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