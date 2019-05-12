Софья Великая выиграла этап Кубка мира в Тунисе - Советский спорт
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12 мая 2019 07:01ФехтованиеСметанникова Дарья

Софья Великая выиграла этап Кубка мира в Тунисе

В Тунисе состоялся этап Кубка мира по фехтованию.

Россиянка Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира в Тунисе в соревнованиях саблисток.

В финале Великая победила спортсменку из Китая Цянь Цзяжуй со счетом 15:12. Бронзовые медали у француженки Шарлотт Лембак и итальянки Ирене Векки.

Другая россиянка София Позднякова заняла 17-е место.

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