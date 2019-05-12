Софья Великая выиграла этап Кубка мира в Тунисе

Россиянка Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира в Тунисе в соревнованиях саблисток.
В финале Великая победила спортсменку из Китая Цянь Цзяжуй со счетом 15:12. Бронзовые медали у француженки Шарлотт Лембак и итальянки Ирене Векки.
Другая россиянка София Позднякова заняла 17-е место.
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