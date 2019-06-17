Черемисинов и Великая – третьи на чемпионате Европы

Россияне Алексей Черемисинов и Софья Великая выиграли бронзовые медали чемпионата Европы по фехтованию.
Черемисинов в полуфинале уступил итальянцу Алессио Фокони – 11:15, а Великая с тем же счетом проиграла француженке Манон Брюне.
Рапирист Черемисинов – четырехкратный чемпион Европы. Саблистка Великая – 13-кратная.
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