Тренер: Егорян вернулась на свой прежний уровень - Советский спорт
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21 июня 2019 13:35ФехтованиеЛипкин Антон

Тренер: Егорян вернулась на свой прежний уровень

Российские саблистки стали чемпионами Европы в командном турнире.

Старший тренер сборной России по фехтованию на саблях Кристиан Бауэр высказался о форме двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян.

Накануне сборная России в составе Егорян, Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной выиграла золото чемпионата Европы в Дюссельдорфе в командном турнире.

«Я удовлетворен работой Егорян – она, на мой взгляд, вернулась на свой прежний уровень, – приводит ТАСС слова француза. – После Олимпиады все было несколько хаотично, но сейчас она выглядит стабильно, начала фехтовать так, как она умеет это делать».

Напомним, по ходу турнира Россия нанесла поражение Грузии (45:29), Германии (45:34), Италии (45:39) и в финале Венгрии (45:34).

Теперь у России два золота чемпионата Европы. Первое – завоевал саблист Вениамин Решетников.

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