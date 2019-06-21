Россия и Дания встретятся в финале мужской командной шпаги на ЧЕ

Мужская сборная России по шпаге вышла в финал командного турнира чемпионата Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе.
В полуфинале Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос обыграли Венгрию со счетом 24:23.
В другом полуфинале сборная Дании оказалась сильнее Эстонии – 40:32.
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