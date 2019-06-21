Российские шпажисты выиграли командные соревнования на ЧЕ - Советский спорт
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21 июня 2019 20:08ФехтованиеКоноплев Александр

Российские шпажисты выиграли командные соревнования на ЧЕ

Вторая командная победа на чемпионате Европы.

Мужская сборная России по шпаге победила датчан со счетом 31:30 в финале чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.

Золото в копилку сборной принесли Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков. Напомним, что днем ранее аналогичного успеха добилась женская сборная по сабле.

В матче за бронзу Венгрия обыграла Эстонию – 36:25.

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