Ирина Дериглазова: Серебро чемпионата Европы – это и успех, и поражение Российская рапиристка стала серебряным призером чемпионата Европы в индивидуальном турнире.

Олимпийская чемпионка Ирина Дериглазова рассказала о том, как оценивает свою серебряную медаль на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.

В финале личных соревнований 29-летняя российская рапиристка проиграла Элизе Ди Франчиске из Италии (8:15).

«Это для меня и успех, и поражение, – приводит «RT» слова Дериглазовой. – Я проиграла опытной и титулованной спортсменке.

Нужно учитывать, что два года назад она родила ребенка и является возрастной фехтовальщицей. Надо было проявить терпение, чтобы ее переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал».

Отметим, что Дериглазова побеждала в личных соревнованиях чемпионата Европы в 2012 и 2018 годах.

Добавим, что в составе сборной России Дериглазова вместе с Анастасией Ивановой, Ларисой Коробейниковой и Аделиной Загидуллиной победили в Дюссельдорфе в командном турнире.