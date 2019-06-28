Ирина Дериглазова: Серебро чемпионата Европы – это и успех, и поражение

Олимпийская чемпионка Ирина Дериглазова рассказала о том, как оценивает свою серебряную медаль на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.
В финале личных соревнований 29-летняя российская рапиристка проиграла Элизе Ди Франчиске из Италии (8:15).
«Это для меня и успех, и поражение, – приводит «RT» слова Дериглазовой. – Я проиграла опытной и титулованной спортсменке.
Нужно учитывать, что два года назад она родила ребенка и является возрастной фехтовальщицей. Надо было проявить терпение, чтобы ее переиграть, а я поспешила, где-то перенервничала и в итоге проиграла финал».
Отметим, что Дериглазова побеждала в личных соревнованиях чемпионата Европы в 2012 и 2018 годах.
Добавим, что в составе сборной России Дериглазова вместе с Анастасией Ивановой, Ларисой Коробейниковой и Аделиной Загидуллиной победили в Дюссельдорфе в командном турнире.
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