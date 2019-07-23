Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира - Советский спорт
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23 июля 2019 15:35ФехтованиеГичунцев Артур

Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира

Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

Российские саблистки одолели команду Италии и вышли в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

В составе национальной команды выступили Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина.

Ранее россиянки прошли саблисток из Китая. В решающем поединке им предстоит встреча со сборной Франции.

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