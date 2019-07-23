Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира

Российские саблистки одолели команду Италии и вышли в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.
В составе национальной команды выступили Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина.
Ранее россиянки прошли саблисток из Китая. В решающем поединке им предстоит встреча со сборной Франции.
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