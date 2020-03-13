Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
13 марта 2020 11:45ФехтованиеШарафудинов Виктор

Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса

Запрет касается в том числе и отборочных турниров Олимпийских игр.

Международная федерация фехтования на 30 дней приостановила проведения всех международных соревнований из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт FIE.

Решение о возобновлении проведения соревнований будет принято в течение этого тридцатидневного периода. Перенос коснется всех зональных отборочных турниров летних Олимпийских игр в Токио.

Также были отменены:

- Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин в Анахайме (США);

- Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Санкт-Никлаасе (Бельгия);

- Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин в Буэнос-Айресе (Аргентина);

- Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в Будапеште (Венгрия);

- Первенство мира среди юниоров и кадетов в Солт-Лейк-Сити (США).

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Еще по теме:
ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса Турнир в Индиан-Уэллсе не состоится из-за коронавируса
Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей
Браво, Эдуард! Браво, Карим! Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли Норвежцы выиграли мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место. Россияне - четвертые. 07.03.2020 20:30 Биатлон Чикирис Олег
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс» В гнетущей атмосфере парижского стадиона при полном отсутствии зрителей юные звезды «Боруссии» не смогли проявить себя, уступив «ПСЖ» путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. 12.03.2020 01:00 Футбол Мощенко Захар
Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова С установленным на следующий сезон потолком зарплат в КХЛ в 900 миллионов рублей надо что-то делать. 12.03.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Витязь» ведет переговоры с Семиным. Подмосковный клуб подвел итоги сезона «Витязь» в своем офисе подвел итоги уходящего сезона. На вопросы журналистов ответили генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий и главный тренер Михаил Кравец. 11.03.2020 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
11:59 Футбол Каллум Хадсон-Одои: Я выздоровел после заражения коронавирусом
11:45 Фехтование Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса
11:28 Футбол На матче «Оренбург» – «Спартак» будут присутствовать не более 5 тысяч человек
11:12 Хоккей «Ак Барс» и «Рубин» до 15 апреля будут играть без зрителей
11:05 Теннис Глава WTA Саймон: Мы не хотим спешить и отменять полсезона
10:50 Футбол Грузия обратилась в УЕФА с просьбой перенести матч квалификации Евро-2020 из-за коронавируса
10:50 Футбол Доменико Тедеско: Коронавирус? Доверяю экспертам, потому что я тренер, а не врач
10:37 Футбол Доменико Тедеско: По матчу с «Арсеналом» увидели, что у «Оренбурга» очень хорошая команда
10:33 ММА Бой Нурмагомедов – Фергюсон может не состояться из-за решения властей Нью-Йорка
10:18 Футбол АПЛ сегодня проведет экстренное собрание клубов по поводу дальнейшего продолжения чемпионата
09:51 Формула-1 Льюис Хэмилтон – об отмене Гран-при Австралии: Нужно быть реалистами – здоровье важнее всего
09:51 Футбол Субботний матч АПЛ «Брайтон» – «Арсенал» официально перенесен
09:38 Футбол Новость о заражении Дибалы коронавирусом оказалась фейком
09:28 Футбол В «Ювентусе» отправили в карантин 121 сотрудника, включая футболистов и президента клуба
09:16 Футбол В Южной Америке отложили старт отборочного турнира ЧМ-2022 и приостановили Кубок Либертадорес
08:26 Олимпиада Президент МОК Бах не исключает отмены Олимпиады в Токио
08:21 Футбол Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом
08:08 Формула-1 Гран-при Австралии официально отменен
02:01 Футбол Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
01:45 Футбол Матчи 30-го тура АПЛ пройдут без изменений
Китайский МИД предположил, что коронавирус привезли в Ухань американские военные
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Трещины и дефекты на Центральной площади Ижевска заактированы повторно
В нижегородской «Юте» прошли обыски из-за уклонения от уплаты налогов на 80 млн руб.
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика