Все международные соревнования по фехтованию отложены на 30 дней из-за коронавируса Запрет касается в том числе и отборочных турниров Олимпийских игр.

Международная федерация фехтования на 30 дней приостановила проведения всех международных соревнований из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт FIE.

Решение о возобновлении проведения соревнований будет принято в течение этого тридцатидневного периода. Перенос коснется всех зональных отборочных турниров летних Олимпийских игр в Токио.

Также были отменены:

- Гран-при по фехтованию на рапирах среди мужчин и женщин в Анахайме (США);

- Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин в Санкт-Никлаасе (Бельгия);

- Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин в Буэнос-Айресе (Аргентина);

- Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин и этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин в Будапеште (Венгрия);

- Первенство мира среди юниоров и кадетов в Солт-Лейк-Сити (США).

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.