Саблист сборной России Даниленко сообщил о симптомах коронавируса На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Саблист сборной России Дмитрий Даниленко рассказал, что у него появились симптомы коронавирусной инфекции. Он также подчеркнул, что подобная ситуация произошла с у шпажистки национальной команды Дарьи Мартынюк.

«В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе. Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса. У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на «Озере Круглом». После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели.

Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура – 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена.

Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу.

Все-таки температура откуда-то появилась, несмотря на то, что мы неделю находились дома и соблюдали карантин. Я думаю, завтра, когда горячая линия заработает, мы попробуем все-таки связаться с этой службой и сдать нужные анализы», – цитирует спортсмена агентство «РИА Новости».