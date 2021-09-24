Знай наших! Только у России на Играх в Пекине будет максимальное количество участников

Это стало понятно после того, как Марк Кондратюк без ошибок выполнил произвольную программу на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. Российский фигурист занял промежуточное первое место. Учитывая, что после него выступали всего четыре спортсмена, стало понятно, что ниже пятой позиции он в итоге не опустится. Этого было вполне достаточно, чтобы подтвердить третью квоту в мужском катании, которую наши фигуристы завоевали на последнем чемпионате мира. Добавлю, что такого с нашим фигурным катанием не было со времен Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, а точнее с Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда компанию двум нашим лидерам на Олимпиаде в США составил Александр Абт.

В итоге Кондратюк стал третьим, пропустив вперед американца Винсента Чжоу и француза Адама Сиао Хим Фа. Оба, кстати, тоже подтвердили дополнительные квоты для своих стран в мужском катании.

Вот как на сегодняшний день выглядит представительство ведущих стран в фигурном катании в Пекине-2022 (максимальное количество участников в одном виде от страны - три):

мужчины женщины пары танцы Россия 3 3 3 3 США 3 3 2 3 Канада 1 1 2 3 Япония 3 3 1 1 Китай 1 1 3 1 Италия 2 0 2 1

Окончательный вид эта таблица примет в декабре. Осталось раздать лишь пять дополнительных путевок. У хозяев Олимпийских игр китайцев будет приоритет при их распределении. То есть, если их потенциальные участники будут соответствовать минимальным стандартам, их допустят на Игры. Если же останутся свободные квоты, то они достанутся странам, которым для участия в командном турнире в Пекине-2022 не будет хватать фигуриста или пары в одном каком-то виде. В любом случае, больше ни одна страна, кроме России, не сможет набрать максимально возможную квоту.

Тем временем в Сызрани завершился первый этап Кубка России. Напомню, что после короткой программы с соревнований снялась Александра Трусова. В ее отсутствие без проблем победила другая фаворитка женского турнира Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина в произвольной программе исполнила два своих коронных элемента - тройных акселя: первый - в каскаде с двойным тулупом. В итоге Елизавета более чем на 30 баллов опередила ближайшую преследовательницу Веронику Яметову. У мужчин уверенную победу одержал Александр Самарин, вторым стал Алексей Ерохов, третьим - Роман Савосин.