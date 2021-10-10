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Мировая девчонка! Камила Валиева установила два мировых рекорда
10 октября 21:46
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter ISU_Figure

Мировая девчонка! Камила Валиева установила два мировых рекорда

В финском Эспоо завершился турнир серии «Челенджер» Finlandia Trоphy.

Первый взрослый международный турнир в жизни юной звездочки мирового фигурного катания Камилы Валиевой начался с падения. В короткой программе ученица Этери Тутберидзе недокрутила тройной аксель, из-за чего и упала. Тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп Камила выполнила отлично и ее итоговая оценка оказалась на 0,01 лучше личного рекорда (74,93). Однако этого хватило лишь для третьего места. Еще одна воспитанница тренерского трио Тутберидзе-Дудаков-Глейхенгауз Алена Косторная обошлась без срывов, правда, не решилась сделать триксель - выполнила лишь двойной аксель. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы обогнать Валиеву (78,61). Первой же по итогам короткой программы стала Елизавета Туктамышева, которой покорился тройной аксель и оставшиеся три прыжка. Туктамышева тоже побила личный рекорд: теперь он равняется 81,53 балла.

Проигрывая после короткой, в произвольной программе Валиева решилась сделать все элементы ультра-си. К сожалению, вновь подвел аксель, зато все остальные элементы (в том числе два разных четверных) удались на славу: четверной сальхов, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, тройной риттбергер, каскады четверной тулуп – тройной сальхов и тройной флип – тройной тулуп и, наконец, тройной лутц - Камила прыгнула всё. Получив 174,31 балла, россиянка обновила два мировых рекорда - за произвольную и по сумме двух программ.

Туктамышева тоже выступила здорово, сделав на «минус» только стартовый каскад с акселем и тройной ритбергер. Но без четверных в современном женском фигурном катании занять первое место можно только из-за ошибок соперниц. Валиева такого подарка не сделала, подтвердив реноме одной из главных фавориток олимпийского сезона. Что касается Косторной, то в произвольной программе она все же решилась сделать тройной аксель, но упала. Сорвала Алена и следующий элемент - тройной лутц. Дальше было лучше, но ошибки на старте едва не лишили россиянку третьего места. Произвольную Алена в итоге проиграла бельгийке Хендрикс, но по сумме двух программ выиграла бронзу.

В соревнованиях мужчин Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, заняли второе и третье места соответственно, уступив американцу Джейсону Брауну, в арсенале которого нет тройных прыжков. В парном катании Евгения Морозова и Владимир Тарасов, выигравшие короткую программу, в произвольной пропустили вперед Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Причем проиграли много, и, несмотря на смену тренера, не выглядят пока конкурентоспособной парой в борьбе за место на олимпийском пьедестале.

В турнире танцоров россияне не выступали. Первенствовали, как и ожидалось, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

СТАТИСТИКА

Женщины. Итоговое положение. 1. Камила Валиева – 249,24 балла. 2. Елизавета Туктамышева – 233,30. 2. Алена Косторная (все – Россия) – 218,83.

Танцы. Итоговое положение. 1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 217,54. 2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) – 208,31. 3. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) – 190,39.

Мужчины. Итоговое положение. 1. Джейсон Браун (США) – 262,52. 3. Михаил Коляда – 256,98. 3. Дмитрий Алиев – 249,25… 5. Евгений Семененко (все – Россия) – 242,23.

Пары. Итоговое положение. 1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 227,13. 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (обе пары – Россия) – 213,72. 3. Эшли Кейн-Гриббль / Тимоти Ледук (США) – 193,00.

источник: «Советский спорт»
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