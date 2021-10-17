Щербакова проиграла впервые за два года. Ее победила Хромых

Благодаря российским участникам соревнования в Будапеште собрали достаточно сильные составы в одиночном катании, а вот в парах и танцах громких имен не было. Больше всего российских болельщиков интересовал первый официальный старт в сезоне действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Правда, накануне начала турнира прошла информация, что у фигуристки - проблемы с шеей, однако сниматься с турнира Анна даже не думала. Молодец, но, возможно, именно эта травма в итоге сказалась на выступлении фигуристки.

Но обо всем по порядку. С короткой программой Анна справилась на «хорошо», получив минусы лишь за каскад «тройной лутц - тройной ритбергер». В каскаде главной соперницы Анны на этом турнире Майи Хромых «тройной флип - тройной тулуп» судьи засомневались в ребре на первом прыжке. И поставили на первое место после первой части выступлений Щербакову. Надо признать заслуженно. Третьей стало еще одна россиянка - Софья Самодурова.

При этом ни у одной из участниц нет в арсенале тройного акселя. Хромых, правда, осваивает прыжок и после контрольных прокатов в Челябинске заявила, что он уже на подходе. Однако увидим ли мы его в этом сезоне на официальных турнирах, неизвестно. Если Майя освоит триксель, то ее шансы на попадание в сборную резко возрастут. Пока же из элементов ультра-си в багаже фигуристки есть два четверных: тулуп и сальхов. Первый прыжок Хромых дважды показала в произвольной программе: в каскаде он вышел идеальным, одиночный получился с ошибкой - фигуристка сделала степ-аут. Даже притом, что тройной лутц Майе не был засчитан (она должна была сделать другой элемент), российская фигуристка набрала хорошие баллы - 152,09, из которых 81,45 - за технику.

Щербакова в произвольной программе пошла лишь на один элемент ультра-си - четверной флип, с которого начала выступление. Однако сделала прыжок неудачно, упав при приземлении. Вообще флип подвел Анну в Будапеште - трижды она делала этот прыжок в произвольной и все три раза судьи сомневались в ребре. Преимущество в один сделанный четверной в итоге сказалось на итоговом результате - Хромых по сумме выступлений обошла Щербакову чуть больше, чем на два балла. Для Анны это поражение стало первым на всех турнирах с января прошлого года.

Однако далеко идущие выводы делать рано. Дело в том, что в начале лета Щербакова сломала палец ноги и отстала в подготовке к сезону на полтора месяца. Потом она вынужденно форсировала форму, однако последствия травмы сказываются до сих пор. Уверен, что Анна сумеет восстановить все прыжки до декабрьского чемпионата России и будет одной их главных претенденток на место в сборной.