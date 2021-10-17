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Щербакова проиграла впервые за два года. Ее победила Хромых
17 октября 20:16
автор: Олег Чикирис
автор фото: ФФККР

Щербакова проиграла впервые за два года. Ее победила Хромых

В столице Венгрии завершился турнир серии «Челленджер» Budapest Trophy .

Благодаря российским участникам соревнования в Будапеште собрали достаточно сильные составы в одиночном катании, а вот в парах и танцах громких имен не было. Больше всего российских болельщиков интересовал первый официальный старт в сезоне действующей чемпионки мира Анны Щербаковой. Правда, накануне начала турнира прошла информация, что у фигуристки - проблемы с шеей, однако сниматься с турнира Анна даже не думала. Молодец, но, возможно, именно эта травма в итоге сказалась на выступлении фигуристки.

Но обо всем по порядку. С короткой программой Анна справилась на «хорошо», получив минусы лишь за каскад «тройной лутц - тройной ритбергер». В каскаде главной соперницы Анны на этом турнире Майи Хромых «тройной флип - тройной тулуп» судьи засомневались в ребре на первом прыжке. И поставили на первое место после первой части выступлений Щербакову. Надо признать заслуженно. Третьей стало еще одна россиянка - Софья Самодурова.

При этом ни у одной из участниц нет в арсенале тройного акселя. Хромых, правда, осваивает прыжок и после контрольных прокатов в Челябинске заявила, что он уже на подходе. Однако увидим ли мы его в этом сезоне на официальных турнирах, неизвестно. Если Майя освоит триксель, то ее шансы на попадание в сборную резко возрастут. Пока же из элементов ультра-си в багаже фигуристки есть два четверных: тулуп и сальхов. Первый прыжок Хромых дважды показала в произвольной программе: в каскаде он вышел идеальным, одиночный получился с ошибкой - фигуристка сделала степ-аут. Даже притом, что тройной лутц Майе не был засчитан (она должна была сделать другой элемент), российская фигуристка набрала хорошие баллы - 152,09, из которых 81,45 - за технику.

Щербакова в произвольной программе пошла лишь на один элемент ультра-си - четверной флип, с которого начала выступление. Однако сделала прыжок неудачно, упав при приземлении. Вообще флип подвел Анну в Будапеште - трижды она делала этот прыжок в произвольной и все три раза судьи сомневались в ребре. Преимущество в один сделанный четверной в итоге сказалось на итоговом результате - Хромых по сумме выступлений обошла Щербакову чуть больше, чем на два балла. Для Анны это поражение стало первым на всех турнирах с января прошлого года.

Однако далеко идущие выводы делать рано. Дело в том, что в начале лета Щербакова сломала палец ноги и отстала в подготовке к сезону на полтора месяца. Потом она вынужденно форсировала форму, однако последствия травмы сказываются до сих пор. Уверен, что Анна сумеет восстановить все прыжки до декабрьского чемпионата России и будет одной их главных претенденток на место в сборной.

Что касается мужского турнира, то в Будапеште состоялось возвращение на лед Александра Самарина. Даже с ошибкой на четверном лутце он выиграл короткую программу. Дмитрий Алиев пошел на два четверных, но сделал только тот, что в каскаде, плюс сорвал аксель и стал лишь пятым. Не покорился ему триксель и в произвольной программе, зато получились остальные элементы. Боролся с акселями в своем выступлении и Самарин, и дважды проиграл в этой борьбе. Даже отличный каскад «четверной лутц - тройной тулуп» не спас ситуацию. В итоге Самарин опустился на третье место, Алиев стал вторым, а победил итальянец Маттео Риццо.

На следующей неделе стартует серия «Гран-при».

СТАТИСТИКА

Женщины. Итоговое положение. 1. Майя Хромых – 224,91 балла. 2. Анна Щербакова – 222,73. 2. 3. Софья Самодурова (все – Россия) – 190,91.

Танцы. Итоговое положение. 1. Тина Гарабедян / Симон Прул-Сенекаль (Армения) – 181,05 балла. 2. Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 181,01. 3. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия) – 174,90.

Мужчины. Короткая программа. 1. Маттео Риццо (Италия) – 234,40. 2. Дмитрий Алиев – 230,63. 3. Александр Самарин (оба – Россия) – 226,81.

источник: «Советский спорт»
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