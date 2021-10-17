Навка и Загитова покажут «Спящую красавицу» ОАЭ. Так в Дубае отметят День России на «Экспо-2020»

В хоккей в ОАЭ сыграют на Coca Cola Arena. Это многофункциональный крытый комплекс вместимостью 17 000 зрителей, но на хоккейные матчи может собрать 12 000. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать в нашем городе всемирно известные хоккейные команды, а также всемирно известных звезд фигурного катания», - сообщил генеральный директор Департамента управления фестивалей и розничной торговли Дубая Ахмед Аль Хаджа .

Но удивят публику ОАЭ не только наши прославленные фигуристки. 3 декабря зрителям покажут отличный хоккей. В вынесенном матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Авангард» и «Ак Барс». Соответствующий меморандум был подписан Континентальной хоккейной лигой, хоккейным клубом «Авангард», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города 17 октября.

«Для нас огромная честь, что именно ледовое шоу компании Navka Show было выбрано для столь масштабного мероприятия и десятки тысяч жителей и гостей ОАЭ смогут насладиться нашей сказкой, увидеть своими глазами легенд фигурного катания. Уверена, что «Спящая красавица. Легенда двух королевств» cтанет ключевым событием светской жизни Дубая и надолго останется в памяти зрителей», - подчеркнула олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Генеральный продюсер проекта, автор идеи и исполнительница главной женской роли Татьяна Навка отметила в комментарии, что фигурное катание – одна из визитных карточек российского спорта, а ледовые шоу – уникальный жанр, объединяющий спорт и искусство, сложнейшие элементы фигурного катания и драматургию, и конечно же, целую плеяду олимпийских чемпионов.

В свою очередь председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что о старте продаж билетов на Dubai Ice Show будет объявлено в ближайшее время. «Планируется проведение целого ряда ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду. Мы хотим показать им все лучшее, что есть на льду в России, — хоккей и фигурное катание. Ждем всех в Дубае в начале декабря!» - отметил Александр Крылов.

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что ОАЭ - перспективный рынок для развития хоккея. Он также пообещал, что вместе с клубами лига постарается сделать так, чтобы знакомство Дубая с КХЛ и ледовой игрой получилось ярким и запоминающимся.

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей Лиги «Ак Барс». Эти команды в прошлом плей-офф выдали одну из лучших серий в истории КХЛ, и нет сомнений, что предстоящий матч получится боевым и зрелищным. Мы благодарны Министерству туризма и коммерции города Дубай, Спортивному совету Дубая, хоккейному клубу «Авангард» за сотрудничество и возможность проведения матча в таком ярком месте», - заметил Морозов.

Крылов также рассказал, что провести матч в ОАЭ предложила КХЛ, а «Авангард» с радостью откликнулся на данную инициативу. «Знаменательно, что событие пройдет в рамках Дня России на Экспо-2020, для нас это крайне почетное и ответственное мероприятие. Мы действующие чемпионы не только на льду, но и за его пределами — в маркетинге, по работе с медиа, в социальных сетях. Поэтому не сомневаюсь, что наша экспертиза и опыт помогут нам провести Dubai Ice Show на отлично. Это прекрасный новый челлендж для нашего клуба. Мы должны за короткий срок подготовить арену, на которой еще ни разу не играли в хоккей, к официальному матчу КХЛ, проработать массу деталей. Уверен, что у нас все получится, и мы проведем мероприятие, которым сможет гордиться не только КХЛ, но и вся страна».

Представители принимающей стороны уверены, что Dubai Ice Show станет фантастическим событием для страны.

«Дубай — это дом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других стран, где хоккей очень популярен. Dubai Ice Show станет фантастическим событием и для них, и для поклонников ледовых видов спорта из Эмиратов, - сказал Саид Хареб, генеральный секретарь Спортивного совета Дубая. - Мероприятие запланировано на начало декабря, с 3 по 5 число. 4 декабря — официальный день России на «Экспо-2020». Это будет идеальная возможность увлекательно провести несколько дней всей семьей. Запланировано большое количество мероприятий. Спортивный совет Дубая всегда рад возможности проводить новые мероприятия для членов нашего многокультурного общества. Хоккей — один из самых популярных видов спорта с миллионами болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных действий и развлечений на льду в декабре этого года».

Ахмед Аль Хаджа, генеральный директор Департамента управления фестивалей и розничной торговли Дубая также не скрывал удовлетворения после подписания меморандума о намерениях с российской стороной. «Dubai Ice Show иллюстрирует то, что Дубай является ведущим местом проведения мероприятий, а также будет способствовать развитию спортивного туризма, к чему город прилагает постоянные усилия. Поскольку хоккей является очень популярным видом спорта, за которым страстно следят миллионы болельщиков по всему миру, Департамент управления фестивалей и розничной торговли Дубая рад оказать максимальную поддержку и содействие в продвижении хоккея в этой части света, в частности через нашу хорошо известную цифровую платформу Dubai Calendar, которая формирует и управляет официальным списком ключевых событий и развлечений в Дубае. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать в нашем городе всемирно известные хоккейные команды, а также всемирно известных звезд фигурного катания. Здоровье и безопасность всех гостей, членов команд, артистов и персонала остаются нашим приоритетом, проведение данного мероприятия также подтверждает статус Дубая как одного из самых безопасных направлений в мире», - отметил в своем комментарии Ахмед Аль Хаджа.

С энтузиазмом приняли предложение выступить в рамках КХЛ в ОАЭ в «Ак Барсе». Президент клуба Наиль Маганов заявил по данному случаю: «Для нас почетно представлять страну и республику за рубежом, поддержав День России на Экспо-2020. Приятно, что для демонстрации силы и привлекательности нашего хоккея КХЛ выбрала именно матч «Авангарда» и «Ак Барса». Это два сильнейших клуба Восточной конференции, двигающие вперед всю индустрию. Мы постараемся сделать всё, чтобы зрителям в Дубае запомнился их первый опыт посещения хоккейного матча высокого уровня».

Остается отметить, что проект KHL World Games был запущен в сезоне-2018/19 с целью популяризации Лиги за рубежом. 26 и 28 октября 2018 года «Слован» провел два матча в Вене против ЦСКА и СКА, а через месяц 26 и 28 ноября рижские динамовцы приняли в Цюрихе тех же соперников. 23 декабря 2019 года в Давосе перед стартом Кубка Шпенглера «Салават Юлаев» встретился с «Ак Барсом». 9 и 10 января 2020 года в Таллинне прошли два матча между «Йокеритом» и «Северсталью».

Что касается Coca Cola Arena, то это ультрасовременная многофункциональная арена, расположенная в центре Дубая. Открыта в 2019 году. Крупнейший на Ближнем Востоке крытый комплекс площадью 45 000 кв.м., в котором в течение всего года проводятся самые масштабные мероприятия ― от концертов и спортивных соревнований до фестивалей и комедийных стенд-ап шоу. Фасад здания, выполненный в форме цилиндра, по вечерам подсвечивается сотнями разноцветных LED-лампочек. Температура внутри помещения регулируется с помощью современной системы климат-контроля. Автоматизированная система конфигурации зала позволяет проводить здесь мероприятия любого формата. На территории комплекса находится 40 бизнес-лож, ряд ресторанов и кафе.