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Саша, ждем пять четверных. Сегодня в Лас-Вегасе стартует серия «Гран-при»
22 октября 12:16
автор: Олег Чикирис
автор фото: ФФККР

Саша, ждем пять четверных. Сегодня в Лас-Вегасе стартует серия «Гран-при»

В пятницу в игорной столице мира начинается первый в сезоне этап «Гран-при» по фигурному катанию.

В мужском турнире главное внимание будет приковано к трехкратному чемпиону мира Нэйтану Чену. Соперники у американца будут неплохие. Тут и коренной канадец Нам Нгуен, и опытнейший чех Михал Бжезина, и сразу два японца Шома Уно и Шун Сато, и француз Кевин Эймоз. Интересно будет оценить на фоне этой компании вице-чемпиона Европы прошлого года нашего Артура Даниеляна.

В соревнованиях пар интригующим видится противостояние российских пар Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов. Первые стали бронзовыми призерами на последнем чемпионате мира, вторые - остались без медалей. С Евгенией и Владимиром такого давно не случалось. В межсезонье они сменили тренера и перешли в группу Этери Тутберидзе. Очень интересно, удастся ли этой замечательной паре обмануть время.

Помимо Владимира в Лас-Вегасе будет еще один, вернее еще одна Морозов. Аннабель - дочь известного тренера Николая Морозова. Родилась она в Америке и ее фамилия не склоняется на западный манер. Что странно, учитывая, что фигуристка представляет уже не США и не Францию, а Россию, но в фигурном катании и не такое бывает.

Выступает Аннабель в танцах. Понятно, что папа всячески помогает дочери и ее партнеру Андрею Багину: тренирует, хореографирует, продвигает. При удачном раскладе в Лас-Вегасе Аннабель и Андрей могут зацепить медаль. Золото и серебро маловероятно, ведь на этапе будут местные пары Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс, а вот за бронзу побороться можно.

Ну и, наконец, самое интересное. Женское одиночное катание. Состав в США будет не такой убойный, как на следующем этапе в Канаде, но зато в Лас-Вегасе выступит Русская ракета Александра Трусова. На контрольных прокатах в Челябинске она просто убила всех хоть немного понимающих в фигурном катании пятью четверными в произвольной программе. Правда, чуть позже на официальном турнире в США ничего подобного уже не было. Поэтому безумно интересно посмотреть, насколько высоко взлетит Русская ракета на этот раз и обойдется ли без падений. Из серьезных соперниц у Трусовой - японки и Дарья Усачева, для которой это будет первый официальный турнир в сезоне.

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ СЕРИИ «ГРАН-ПРИ»

1-й этап. Skate America. Лас-Вегас (США). 22-24 октября

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева.

Мужчины: Артур Даниэлян.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин.

2-й этап. Skate Canada. Ванкувер (Канада). 29-31 октября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы на льду: вДиана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

3-й этап. Gran Premio D'Italia. Турин (Италия). 5-7 ноября

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда.

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.

4-й этап. NHK Trophy. Токио (Япония). 12-14 ноября

Женщины: Александра Трусова и Дарья Усачева.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин и Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов.

5-й этап. Internationaux de France. Гренобль (Франция). 19-21 ноября

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниэлян и Андрей Мозалев.

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

6-й этап. Cup of Russia. Сочи (Россия). 26-28 ноября

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Майя Хромых.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко.

Танцы на льду: Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Елизавета Худйбердиева/Егор Базин.

Финал. Осака (Япония). 9-12 декабря.

источник: «Советский спорт»
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