Саша, ждем пять четверных. Сегодня в Лас-Вегасе стартует серия «Гран-при»

В мужском турнире главное внимание будет приковано к трехкратному чемпиону мира Нэйтану Чену. Соперники у американца будут неплохие. Тут и коренной канадец Нам Нгуен, и опытнейший чех Михал Бжезина, и сразу два японца Шома Уно и Шун Сато, и француз Кевин Эймоз. Интересно будет оценить на фоне этой компании вице-чемпиона Европы прошлого года нашего Артура Даниеляна.

В соревнованиях пар интригующим видится противостояние российских пар Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов. Первые стали бронзовыми призерами на последнем чемпионате мира, вторые - остались без медалей. С Евгенией и Владимиром такого давно не случалось. В межсезонье они сменили тренера и перешли в группу Этери Тутберидзе. Очень интересно, удастся ли этой замечательной паре обмануть время.

Помимо Владимира в Лас-Вегасе будет еще один, вернее еще одна Морозов. Аннабель - дочь известного тренера Николая Морозова. Родилась она в Америке и ее фамилия не склоняется на западный манер. Что странно, учитывая, что фигуристка представляет уже не США и не Францию, а Россию, но в фигурном катании и не такое бывает.

Выступает Аннабель в танцах. Понятно, что папа всячески помогает дочери и ее партнеру Андрею Багину: тренирует, хореографирует, продвигает. При удачном раскладе в Лас-Вегасе Аннабель и Андрей могут зацепить медаль. Золото и серебро маловероятно, ведь на этапе будут местные пары Хаббелл/Донохью и Чок/Бэйтс, а вот за бронзу побороться можно.

Ну и, наконец, самое интересное. Женское одиночное катание. Состав в США будет не такой убойный, как на следующем этапе в Канаде, но зато в Лас-Вегасе выступит Русская ракета Александра Трусова. На контрольных прокатах в Челябинске она просто убила всех хоть немного понимающих в фигурном катании пятью четверными в произвольной программе. Правда, чуть позже на официальном турнире в США ничего подобного уже не было. Поэтому безумно интересно посмотреть, насколько высоко взлетит Русская ракета на этот раз и обойдется ли без падений. Из серьезных соперниц у Трусовой - японки и Дарья Усачева, для которой это будет первый официальный турнир в сезоне.