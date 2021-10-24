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Сергей Шахрай: Трусова лидирует, хотя не стала прыгать триксель, поберегла травмированную ногу
24 октября 13:12
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФФККР

Сергей Шахрай: Трусова лидирует, хотя не стала прыгать триксель, поберегла травмированную ногу

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на проходящем в Лас-Вегасе первом этап Гран-при Skate America, Александра Трусова лидирует после короткой программы.

«И БЕЗ ТРОЙНЫХ НАШИ ДЕВОЧКИ В ЛИДЕРАХ»

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги дня.

- Три наши девочки лидируют после кроткой программы. При этом все трое не прыгали триксели, но и без этого прыжка им хватило запаса, чтобы расположиться на трех первых местах.

Саша Трусова решила не прыгать триксель, потому что, как она сама призналась, у нее травмирована правая нога. Трусова решила не рисковать, не нагружать ногу, поберечь ее для произвольной программы.

Остальные девочки и без трикселя безупречно справились со своими короткими программами. Их разбуди среди ночи – они откатают короткую без единой помарки. Здесь ничего неожиданного нет.

Дарья Усачева пока тройной аксель не освоила, она берет чистым безупречным катанием.

То же самое можно сказать и про Ксению Синицыну – чисто откатала короткую. Она много пропустила, вышла на такой старт после большого перерыва, поэтому заслуживает только похвалы за свое выступление.

«УДИВИЛИ ВСЕХ ЯПОНЦЫ»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар. Они нынешний сезон тренируются у Этери Тутберидзе. До этого ребята работали с разными специалистами.

Что можно сказать про них? Ребята заметно улучшили катание, программа интересная, но пока в произвольной допускают много ошибок. Однако этого хватило для победы. Сезон только начался, уверен, что произвольную программу пара доведет до ума.

Самая большая неожиданность в соревновании спортивных пар – второе место японской пары. Они удивили всех своим выступлением. Они пока не слишком известны, но после этого этапа теперь весь мир про них узнал. Катаются японцы просто классно. Если бы не серьезное падение – партнерша сильно ударилась в борт, а потом продолжила выступление, как ни в чем не бывало, могли обойти и Тарасову с Морозовым. Очевидно, что к Олимпиаде японцы еще прибавят и попортят нервы многим фаворитам.

Что касается Бойковой и Козловского, они усложнили программу, насытили ее сложными элементами. Но пока не со всеми этим элементами справились. Больше про них сказать пока нечего.

Большой неожиданностью стало поражение Нэйтана Чена, первое с 2018 года.

Гран-при Skate America. Спортивные пары

1.Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 222,50.

2. Рика Миюра/Рюити Кихара (Япония) – 208,20.

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 205,53.

Женщины. Короткая программа

1.Александра Трусова (Россия) – 77.69. 2. Дарья Усачёва (Россия) – 76.71. 3. Ксения Синицына (Россия) – 71.51. 4. Каори Сакамото (Япония) – 71.16.

Гран-при Skate America. Мужчины. Произвольная программа

1. Винсент Чжоу (США) – 198,13 балла.

2. Нэйтан Чен (США) – 186,48.

3. Сёма Уно (Япония) – 181,61...

8. Артур Даниелян (Россия) – 146,19.

источник: «Советский спорт»
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