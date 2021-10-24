Вопрос дня: будет ли травмированная Трусова прыгать четверные?

Произвольная программа у женщин на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе пройдет, когда в Москве уже начнется ночь. Ксения Синицына выйдет на лед в 0.27 по Москве, Дарья Усачева - в 0.35, Александра Трусова - в 0.43.

Для Усачевой выступление в США - первый в сезоне официальный турнир, на котором желательно показать товар лицом. При этом из всех реальных претенденток на попадание в женскую олимпийскую сборную, только у Дарьи нет элементов ультра-си. Она их, конечно, готовит-тренирует, но стабильный ультрапрыжок у нее пока отсутствует. При этом фигуристке без четверных и трикселя регулярно ставят высокие баллы. Она берет чистотой и высокими оценками за компоненты.

Источник фото: International Skating Union (ISU)

И в этом опасность для другой россиянки, которая претендует на победу в Лас-Вегасе - Александры Трусовой. После короткой программы она опережает Усачеву чуть больше, чем на балл. При этом, если у Дарьи - наименьшее количество элементов ультра-си среди претенденток на место в олимпийской сборной России, то у Александры - наибольшее: четыре разных четверных плюс, пусть и крайне нестабильный, но зато тройной аксель. Если Трусова делает всё (или почти всё - кроме акселя), как это произошло на контрольных прокатах, соперничать с ней почти нереально. Но проблема - в стабильности. На официальном турнире в США после коротких прокатов Александра не сделала и половины того, что показала в Челябинске на прокатах.

В Лас-Вегас Русская ракета прилетела с травмой ноги, характер которой, как это принято в группе Этери Тутберидзе, не разглашается. Травма - и травма. Известно, что тренер и фигуристка обсуждали вариант с упрощением программ, но Трусова была против. На триксель в короткой, правда, не пошла, но победила и без него.

На тренировке перед произвольной программой Александра сделала лишь три четверных, что представляется разумным компромиссом: и упрощением это ни у кого язык не повернется назвать и сильных перегрузок нет. Однако надо отметить, что чисто выполнить хотя бы один прыжок у фигуристки не получилось.