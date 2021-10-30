ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гран-при в Ванкувере: Валиева снова впереди всех, но рекорды отложила на завтра
30 октября 11:20
автор: Лев Тигай
автор фото: ISU

Гран-при в Ванкувере: Валиева снова впереди всех, но рекорды отложила на завтра

В Канаде стартовал 2-й этап серии Гран-при. После короткой программы наши Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная занимают три первых места.

Американские мечты

Перед турниром много шума было вокруг Алисы Лю. 16-летняя американка, в юниорском возрасте всерьез соперничавшая с Камилой Валиевой и поражавшая обилием суперпрыжков (два лутца по 4 оборота и два акселя по 3,5 в произвольной программе!), в прошлом сезоне пропала с радаров, но сейчас возвращается в элиту. В Ванкувере она после долгого перерыва вновь заявила и триксель, и четверной.

Это дало повод некоторым заокеанским экспертам рассуждать даже о шансах Лю на победу. Против трех российских звезд! Действующей чемпионки Европы Алены Косторной, действующей вице-чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой - и, наконец, Валиевой, которая только что побила два мировых рекорда и считается фавориткой №1 февральской Олимпиады-2022.

Ау, господа. Вы в своем уме?

Впрочем, проверка практикой сразу показала: к реальности эти «американские мечты» имеют примерно такое же отношение, как огородная бузина к киевскому дядьке. Пусть Лю, как и наше трио, сумела сегодня приземлить тройной аксель, он у нее получился хуже, чем у всех россиянок - с явным недокрутом. В результате – законное четвертое место. В паре баллов от Косторной и в громадных 10,5 от великолепной Валиевой.

До рекорда Косторной не хватило 1,36

После проблем с визами, из-за которых наши фигуристки чудом успели и прилететь в Канаду, и отсидеть там трехдневный коронавирусный карантин, они сегодня опять едва не опоздали – теперь уже непосредственно в зал. Автобус с россиянками надолго застрял в пробке, и когда он оттуда, наконец, выбрался, организаторам пришлось менять расписание: искусственно растягивать паузы между прокатами первой, слабейшей группы участниц, чтобы дать размяться спортсменкам из второй. Валиева часть разминки провела прямо на арене, за бортиком. Местные телевизионщики, увидев это, тут же бросили происходившее на катке и переключили камеры на Камилу, репетировавшую свои неповторимые балетные па.

На лед Валиева вышла первой из наших и с 8-минутным опозданием. Однако мелкие неприятности не выбили ее из колеи. Триксель, с которого Камила дважды падала на предыдущем турнире в Эспо, на сей раз был исполнен по всем правилам, а все остальное – это для нее ерунда. Концовку чистого проката трибуны встретили овацией, а судьи – вторыми оценками в мире при нынешних правилах: 84,19 балла!

«Рубеж 250» падет в 7.20 утра

Это всего на 1,36 меньше, чем два года назад у Косторной в финале Гран-при. И именно столько - балл с лишним - Валиева потеряла на акселе, который сделала чисто, но не на «+4», как она умеет. Поэтому рекорд устоял, хотя дни его – все равно сочтены.

Кроме того, пусть Валиева не смогла прибрать к рукам третье мировое достижение, два других – уже принадлежащих ей - она обязательно будет атаковать в ночь с субботы на воскресенье. Напомню, что на «Челленджере» три недели назад Камила получила за короткую программу на десять баллов меньше, чем в Ванкувере. И так как набор в произвольной у нее остался прежним - триксель плюс три четверных, выходит, что завтрашняя сумма должна быть резко выше, чем финские 249,24.

Короче, все идет к тому, что предстоящим утром фигуристка впервые наберет больше 250 баллов. Если расписание на сей раз удастся соблюсти (в выходные пробок на улицах, слава богу, немного), то это историческое событие случится в 7.20 утра по московскому времени.

Туктамышева – в сумасшедшей форме

Лучший триксель дня сегодня – в активе у Туктамышевой. Еще в Эспо было видно, что она находится в великолепной форме и останавливаться, похоже, не собирается. Перед произвольной Лиза уступает Валиевой менее трех баллов.

Косторная тоже осталась довольна своим выступлением. Правда, ее аксель получился с недокрутом, но не таким, как у Лю, а ровно в четверть оборота, не больше. То есть, базовая стоимость прыжка осталась прежней, пострадали только надбавки за исполнение.

Перед канадским Гран-при Алена вдруг поменяла музыку к обеим программам - сегодня она каталась не под блюз, а под песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И я не сказал бы, что эта постановка смотрится выигрышней предыдущей, но… Главное, что постепенно Косторная все-таки прибавляет, а остальное – мелочи.

Игнатова притормозили судьи

В парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили технически чисто, но допустили две обидные ошибки. Сначала Даша упала с акробатической связки и порвала колготки, из-за чего ей пришлось докатывать с дырой на ноге, а потом они с партнером не уложились в лимит времени и схлопотали еще один балл штрафа. В итоге ребята стали вторыми, проиграв только знаменитому китайскому дуэту Сюй Венцзинь/Хань Цун, но разница очень большая, почти «минус десять».

У мужчин россияне остались вне топ-3, хотя должны были там быть. Особенно Макар Игнатов, который прыгнул два безукоризненных четверных, но все равно оказался ниже хозяина катка Кигана Мессинга с одним квадом и американца Джэйсона Брауна с нулем. Да, наш фигурист изрядно напортачил при исполнении вращений, но «-7» по компонентам от Мессинга и «-10» от Брауна – это явный перебор.

Семененко тоже пошел на два четверных, но со второго выехал чудом, уперевшись рукой в лед. Третий российский одиночник Александр Самарин короткую программу провалил: падений не было, но все три прыжковых элемента сделаны с ошибками.

Гран-при. Этап 2. Ванкувер (Канада)

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 84,19

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,24

3. Алена Косторная (Россия) – 75,58

4. Алиса Лю (США) – 73,63

5. Вакаба Хигути (Япония) – 69,41

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 78,94

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 69,46

3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 66,43

5. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 65,02

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 106,72

2. Джэйсон Браун (США) – 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71

…8. Александр Самарин (Россия) – 78,55

Танцы. Короткая программа

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 85,65

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,82

3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 76,97

…7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 70,66

…9. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 68,53

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российская пара - лучшая в ритм-танце на Мемориале Дениса ТенаЖенская сборная России узнала соперников по чемпионату Европы"Монреаль" разделался с "Сан-Хосе" благодаря шайбе РомановаСемин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЗагитова без стеснения блеснула своими прелестями
«Верю в то, что команда исправится за разгром в Питере и победит всухую». Ловчев — о матче «Спартак» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев высказал «Плеймейкеру» предположение, как красно-белые могут отреагировать на фиаско в Санкт-Петербурге (1:7 от «Зенита») в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (30 октября, 16:30).
«Березуцкий преобразил команду — в Казани может быть 0:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА (30 октября, 14:00).
Где должен быть Дзюба после наезда на Семака: «здесь» или «там»?
«Зенит» в пятницу разбил «Динамо» (4:1), но результат матча в Санкт-Петербурге померк на фоне разговоров об Артеме Дзюбе, который, проведя на поле менее получаса, успел отличиться и рекордным 144-м голом в чемпионатах России, и резкой фразой, видимо, адресованной главному тренеру питерцев Сергею Семаку.
«Хет-трик» на юбилей. Как Панарин мощно отметил 30-летие (видео)
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ударно отпраздновал юбилей по московскому времени (тридцатник стукнул ему в субботу, 30 октября), тремя голевыми передачами обеспечив своей команде уверенную победу над «Коламбусом» (4:0).
Всего 1,36 до мирового рекорда! Как Валиева стартовала на Гран-при Канады
Короткую программу на этапе Гран-при в Ванкувере уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Елизавета Туктамышева идет второй, Алена Косторная - третьей.
Успеть за 21 секунду до сирены! Гол Овечкина №739 стал одним из самых поздних в его карьере (видео)
«Вашингтон» в концовке вырвал победу у «Аризоны» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, а капитан «столичных» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и отдал голевую передачу, установив рекорд клуба по играм с набранными очками со старта сезона (8).
Питерский удав и очередной московский кролик. Как «Зенит» разгромил «Динамо»
В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги действующий чемпион уверенно победил на своем поле бело-голубых (4:1) при фантастической игре Сердара Азмуна, причастного к трем забитым мячам. В прошлом туре, напомним, питерцы разгромили «Спартак» - 7:1.
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика