Гран-при в Ванкувере: Валиева снова впереди всех, но рекорды отложила на завтра

После проблем с визами, из-за которых наши фигуристки чудом успели и прилететь в Канаду, и отсидеть там трехдневный коронавирусный карантин, они сегодня опять едва не опоздали – теперь уже непосредственно в зал. Автобус с россиянками надолго застрял в пробке, и когда он оттуда, наконец, выбрался, организаторам пришлось менять расписание: искусственно растягивать паузы между прокатами первой, слабейшей группы участниц, чтобы дать размяться спортсменкам из второй. Валиева часть разминки провела прямо на арене, за бортиком. Местные телевизионщики, увидев это, тут же бросили происходившее на катке и переключили камеры на Камилу, репетировавшую свои неповторимые балетные па.

Впрочем, проверка практикой сразу показала: к реальности эти «американские мечты» имеют примерно такое же отношение, как огородная бузина к киевскому дядьке. Пусть Лю, как и наше трио, сумела сегодня приземлить тройной аксель, он у нее получился хуже, чем у всех россиянок - с явным недокрутом. В результате – законное четвертое место. В паре баллов от Косторной и в громадных 10,5 от великолепной Валиевой.

Это дало повод некоторым заокеанским экспертам рассуждать даже о шансах Лю на победу. Против трех российских звезд! Действующей чемпионки Европы Алены Косторной, действующей вице-чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой - и, наконец, Валиевой, которая только что побила два мировых рекорда и считается фавориткой №1 февральской Олимпиады-2022.

Перед турниром много шума было вокруг Алисы Лю. 16-летняя американка, в юниорском возрасте всерьез соперничавшая с Камилой Валиевой и поражавшая обилием суперпрыжков (два лутца по 4 оборота и два акселя по 3,5 в произвольной программе!), в прошлом сезоне пропала с радаров, но сейчас возвращается в элиту. В Ванкувере она после долгого перерыва вновь заявила и триксель, и четверной.

На лед Валиева вышла первой из наших и с 8-минутным опозданием. Однако мелкие неприятности не выбили ее из колеи. Триксель, с которого Камила дважды падала на предыдущем турнире в Эспо, на сей раз был исполнен по всем правилам, а все остальное – это для нее ерунда. Концовку чистого проката трибуны встретили овацией, а судьи – вторыми оценками в мире при нынешних правилах: 84,19 балла!

«Рубеж 250» падет в 7.20 утра

Это всего на 1,36 меньше, чем два года назад у Косторной в финале Гран-при. И именно столько - балл с лишним - Валиева потеряла на акселе, который сделала чисто, но не на «+4», как она умеет. Поэтому рекорд устоял, хотя дни его – все равно сочтены.

Кроме того, пусть Валиева не смогла прибрать к рукам третье мировое достижение, два других – уже принадлежащих ей - она обязательно будет атаковать в ночь с субботы на воскресенье. Напомню, что на «Челленджере» три недели назад Камила получила за короткую программу на десять баллов меньше, чем в Ванкувере. И так как набор в произвольной у нее остался прежним - триксель плюс три четверных, выходит, что завтрашняя сумма должна быть резко выше, чем финские 249,24.

Короче, все идет к тому, что предстоящим утром фигуристка впервые наберет больше 250 баллов. Если расписание на сей раз удастся соблюсти (в выходные пробок на улицах, слава богу, немного), то это историческое событие случится в 7.20 утра по московскому времени.

Туктамышева – в сумасшедшей форме

Лучший триксель дня сегодня – в активе у Туктамышевой. Еще в Эспо было видно, что она находится в великолепной форме и останавливаться, похоже, не собирается. Перед произвольной Лиза уступает Валиевой менее трех баллов.

Косторная тоже осталась довольна своим выступлением. Правда, ее аксель получился с недокрутом, но не таким, как у Лю, а ровно в четверть оборота, не больше. То есть, базовая стоимость прыжка осталась прежней, пострадали только надбавки за исполнение.

Перед канадским Гран-при Алена вдруг поменяла музыку к обеим программам - сегодня она каталась не под блюз, а под песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». И я не сказал бы, что эта постановка смотрится выигрышней предыдущей, но… Главное, что постепенно Косторная все-таки прибавляет, а остальное – мелочи.

Игнатова притормозили судьи

В парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили технически чисто, но допустили две обидные ошибки. Сначала Даша упала с акробатической связки и порвала колготки, из-за чего ей пришлось докатывать с дырой на ноге, а потом они с партнером не уложились в лимит времени и схлопотали еще один балл штрафа. В итоге ребята стали вторыми, проиграв только знаменитому китайскому дуэту Сюй Венцзинь/Хань Цун, но разница очень большая, почти «минус десять».

У мужчин россияне остались вне топ-3, хотя должны были там быть. Особенно Макар Игнатов, который прыгнул два безукоризненных четверных, но все равно оказался ниже хозяина катка Кигана Мессинга с одним квадом и американца Джэйсона Брауна с нулем. Да, наш фигурист изрядно напортачил при исполнении вращений, но «-7» по компонентам от Мессинга и «-10» от Брауна – это явный перебор.

Семененко тоже пошел на два четверных, но со второго выехал чудом, уперевшись рукой в лед. Третий российский одиночник Александр Самарин короткую программу провалил: падений не было, но все три прыжковых элемента сделаны с ошибками.

Гран-при. Этап 2. Ванкувер (Канада)

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 84,19

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 81,24

3. Алена Косторная (Россия) – 75,58

4. Алиса Лю (США) – 73,63

5. Вакаба Хигути (Япония) – 69,41

Пары. Короткая программа

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 78,94

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 69,46

3. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 67,93

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 66,43

5. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 65,02

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) – 106,72

2. Джэйсон Браун (США) – 94,00

3. Киган Мессинг (Канада) – 93,28

4. Макар Игнатов (Россия) – 89,79

5. Евгений Семененко (Россия) – 87,71

…8. Александр Самарин (Россия) – 78,55

Танцы. Короткая программа

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 85,65

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 78,82

3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 76,97

…7. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 70,66

…9. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 68,53