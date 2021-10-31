Недосягаемая. Валиева опять разгромила всех с мировыми рекордами (видео)

Эта помарка оказалась единственной для нее на канадском турнире. Все остальное было сделано «на ура», включая три четверных. В результате – невиданные в женском катании 106 баллов за технику (больше в Ванкувере смог заработать лишь трехкратный чемпион мира среди мужчин Нэйтан Чен, да и то лишь на 1,53) и 180 за произвольную. Заметьте: до Валиевой никто из девушек на международных соревнованиях и к 170 толком не приближался.

Если помните, финские рекорды трехнедельной давности Валиева установила с двумя падениями – ни в короткой, ни в произвольной программе тройной аксель ей не покорился. Теперь же Камила смогла обуздать строптивый прыжок: накануне он был исполнен чисто, а сегодня – с небольшой ошибкой (степ-аутом), на «-2».

Мы вроде привыкли, что ученицы Этери Тутберидзе не только выигрывают, но двигают женское фигурное катание вперед, раздвигая границы возможного. Так было с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, потом с Александрой Трусовой, Аленой Косторной и Анной Щербаковой. Но столь гигантского рывка «в стратосферу», как у Валиевой, прежде не знала и школа Тутберидзе. Даже не знаю, с чем его можно сравнить. Разве что с появлением на льду в начале «десятых» Юдзуру Ханю.

Да-да, именно так. Когда в начале октября на «Челленджере» в Эспо Валиева набрала 249,24 и вплотную подошла к историческому рубежу 250 баллов, было понятно, что в Ванкувере он может быть преодолен. Однако сегодня Камила не просто пробила этот барьер. Она его перепрыгнула, толком не заметив - и с ходу сиганула за 265!

Кстати, пять суперпрыжков на одном турнире – это тоже рекорд. Трусова с ее четверными делала подобное лишь на тренировках и на контрольных прокатах полуторамесячной давности.

Похоже, что сегодня мы, наконец, увидели если не потолок Валиевой, то по крайней мере то, к чему она стремится: 270 баллов за две программы. И назвать это заявкой на олимпийское золото язык не поворачивается. Какая, к лешему, «заявка»? Она просто застолбила это золото, вот и все! Хоть разыгрывай в Пекине места, начиная со второго.

ТУКТАМЫШЕВА - №2 И В КАНАДЕ, И В МИРЕ

Снова порадовала Елизавета Туктамышева: чистый прокат с двумя трикселями и железное серебро. За Лизу немного обидно – как и в Финляндии она осталась в тени Валиевой, хотя на любом другом турнире точно была бы первой. Ведь в списке лучших оценок сезона эти две фигуристки идут впереди всех.

Алена Косторная выступила хуже, чем накануне. Тройной аксель она недокрутила и вообще смотрелась тяжеловато, примерно, как на предыдущих турнирах. А мы-то уж подумали, что у нее прогресс… Что же до новых программ Косторной, то не очень понятно, зачем они сейчас нужны. Когда у больного проблемы с позвоночником, глупо лечить его от насморка.

Для бронзы Косторной хватило и этого. Американка Алиса Лю, шедшая впритык к Алене после короткой программы, еще вчера вычеркнула из своей заявки четверной лутц, а сегодня плюхнулась и с трикселя, улетев на пятое место. После чего на голубом глазу заявила, что хочет попробовать… аксель в четыре с половиной оборота.

Подумалось: а почему не в десять? На словах-то оно запросто. В общем, болтать у Лю пока получается куда лучше, чем кататься на коньках.

Гран-при. Этап 2. Ванкувер (Канада). Женщины

У СЕМЕНЕНКО ОТОБРАЛИ СЕРЕБРО, У ИГНАТОВА – БРОНЗУ

Отлично дебютировали во «взрослом» Гран-при танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин: дочь Тутберидзе и сын известного актера получили за произвольную солидные 109,91 и поднялись с седьмого места на пятое.

В парном катании Дарья Павлюченко с Денисом Ходыкиным атаковали уникальный каскад «3+3+2» из трех тулупов стоимостью почти в десять баллов, но, увы, неудачно. Уже со второго прыжка Даша приземлилась на две ноги. И весь прокат после этого пошел наперекосяк, хорошо еще удержались на втором месте. Победили же фавориты Сюй Венцзинь и Хань Цун – в произвольной программе партнерша упала с параллельного сальхова, но в остальном китайцы выступили здорово.

У мужчин Чен реабилитировался за бронзу стартового этапа в Лас-Вегасе и первым обеспечил себе путевку в финал Гран-при. Серебро должно было достаться нашему Евгению Семененко, однако судьи за уши вытащили на вторую ступень пьедестала Джейсона Брауна.

Да, американец очень красиво скользит и вращается, но мужское катание – это все-таки не танцы. А свой единственный прыжок в четыре оборота Браун сегодня запорол, после чего шмякнулся и с трикселя. В то время как Семененко в Ванкувере сделал четыре четверных из пяти, а еще один россиянин Макар Игнатов – пять из шести. Нельзя такую гигантскую разницу компенсировать плюсами и компонентами.

Пары. Сумма двух программ

1. Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай) – 224,05

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 193,08

3. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 189,90

4. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) – 187,92

5. Минерва Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) – 186,82

6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 180,25

Мужчины. Сумма двух программ

1. Нэйтан Чен (США) – 307,18

2. Джейсон Браун (США) – 259,55

3. Евгений Семененко (Россия) – 256,01

4. Макар Игнатов (Россия) – 244,17

5. Киган Мессинг (Канада) – 238,34

…8. Александр Самарин (Россия) – 224,20

Танцы. Сумма двух программ

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 210,97

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 200,05

3. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) – 192,93

4. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) – 186,51

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 180,57

…9. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 160,66

Расписание до конца Гран-при-2021

Этап 3. 5-6 ноября. Турин (Италия)

Этап 4. 12-13 ноября. Токио (Япония)

Этап 5. 19-20 ноября. Гренобль (Франция)

Этап 6. 26-27 ноября. Сочи (Россия)

Финал. 9-12 декабря. Осака (Япония)