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Сергей Шахрай: Небольшая сенсация на Гран-при – лидирует бельгийка, Хромых и Щербакова идут следом
05 ноября 20:52
автор: Юрий Волохов
автор фото: International Skating Union (ISU)

Сергей Шахрай: Небольшая сенсация на Гран-при – лидирует бельгийка, Хромых и Щербакова идут следом

После короткой программы на третьем этапе Гран-при в Милане лидирует фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова на втором и третьем местах.

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги короткой программы у женщин.

- Начало третьего этапа подарило нам небольшую сенсацию. Мы давно привыкли, что в женском одиночном катании всегда лидируют наши девушки, но сейчас после короткой программы неожиданно на первом месте идет спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс.

Я за ней давно наблюдаю, приметил ее еще года два назад на Гран-при в Москве. Она классно катается, причем тренирует ее брат. И тренируются они не в Америке или Канаде, а дома, в Бельгии.

У нее нет в программе сложных прыжков, но катается Луна очень хорошо.

Однако отрыв от наших девушек совсем небольшой, сразу за бельгийкой идет Майя Хромых. В короткой никто не прыгал тройные аксели, а в репертуаре Хендрикс нет сложных прыжков. Ей 22 года, взрослая девушка, отлично сложенная, на ее катание просто приятно смотреть. Поэтому судьи пока отдали ей первое место именно за зрелое женское катание.

Ничего страшного не произошло, сенсация локальная, думаю, в произвольной наши девчонки все исправят. Бельгийке объективно тяжело с нашими девушками конкурировать всерьез.

Аня Щербакова не справилась со сложным каскадом – тройной лутц-тройной риттбергер, и ей пришлось прыгать только двойной тулуп. Поэтому Аня пока идет на третьем месте.

Но все-таки можно констатировать, что у наших девушек появилась достойная конкурентка из страны, где фигурное катание никогда не было приоритетным видом спорта.

Ждем произвольную программу, уверен, что наши девушки в произвольной покажут свой класс, Хендрикс объективно будет сложно с ними конкурировать.

Женщины
Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 73,52
2. Майя Хромых (Россия) — 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) — 71,73…
9. Софья Самодурова (Россия) — 58,68.

источник: «Советский спорт»
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