Сергей Шахрай: Небольшая сенсация на Гран-при – лидирует бельгийка, Хромых и Щербакова идут следом

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги короткой программы у женщин.

- Начало третьего этапа подарило нам небольшую сенсацию. Мы давно привыкли, что в женском одиночном катании всегда лидируют наши девушки, но сейчас после короткой программы неожиданно на первом месте идет спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс.

Я за ней давно наблюдаю, приметил ее еще года два назад на Гран-при в Москве. Она классно катается, причем тренирует ее брат. И тренируются они не в Америке или Канаде, а дома, в Бельгии.

У нее нет в программе сложных прыжков, но катается Луна очень хорошо.

Однако отрыв от наших девушек совсем небольшой, сразу за бельгийкой идет Майя Хромых. В короткой никто не прыгал тройные аксели, а в репертуаре Хендрикс нет сложных прыжков. Ей 22 года, взрослая девушка, отлично сложенная, на ее катание просто приятно смотреть. Поэтому судьи пока отдали ей первое место именно за зрелое женское катание.