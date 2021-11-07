Сергей Шахрай: У Коляды второе место, но ждем от него чистого, безошибочного катания

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел общие итоги соревнований.

- Мы вчера отмечали прекрасное выступление Ани Щербаковой в произвольной программе, которое принесло ей первое место. Говорили про уверенный дебют Майи Хромых.

Однако в Турине не только наши девушки порадовали болельщиков. В соревнованиях мужчин после короткой программы Михаил Коляда шел четвертым. По итогам произвольного выступления Михаил занял итоговое второе место. Это отличный результат! Хотя не обошлось без ошибок: были помарки, не очень чистое катание. Поэтому ждем от Коляды чистого проката.

Молодцы и наши танцоры Александра Степанова и Иван Букин. У них тоже были различные проблемы, связанные со здоровьем, но ребята вернулись – при этом показали новый ритмичный танец. Пара оставила очень приятное впечатление. Главное – ребята в форме и готовятся к решающим стартам.

И отдельно нужно отметить наш молодой дуэт – Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева, которые дебютировали в соревнованиях такого уровня, и сходу заняли третье место. Они достойны самой большой похвалы.

3-й этап Гран-при. Турин (Италия)

Мужчины

1.Юма Кагияма (Япония) – 278,02.

2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.

3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.

4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44…

8. Пётр Гуменник (Россия) — 226,76

9. Дмитрий Алиев (Россия) — 217,67.

Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 220,06

2. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 207,90

3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 202,18.

Спортивные пары

1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 224,55.

2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 211,86

3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 187,01

4. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 179,26

5. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 165,45

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 162,71.