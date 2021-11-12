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Сломанные надежды. Плачущую от боли Усачеву на руках вынесли с катка в Токио

В Японии начался 4-й этап Гран-при. Россиянка Дарья Усачева перед самой короткой программой получила тяжелую травму – перелом бедра.
Сломанные надежды. Плачущую от боли Усачеву на руках вынесли с катка в Токио
12 ноября 2021 16:09
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter

Черная пятница для Тутберидзе

Какая-то жуткая полоса японского невезения для фигуристок Этери Тутберидзе. Несколько дней назад с токийского турнира снялась Александра Трусова, а теперь, в самый последний момент травму получила и Усачева.

Когда это произошло, до конца разминки оставалось меньше минуты. По жеребьевке Даша должна была открывать группу сильнейших, но ее попытка проверить под конец каскад «3+3» оказалась роковой. Волна боли накрыла фигуристку прямо в воздухе, посреди первого прыжка: Усачева вдруг потеряла ориентацию в пространстве, упала на лед и заплакала. До бортика она на одной ноге кое-как доковыляла, но потом врачу пришлось выносить ее с катка на руках.

Прощай, декабрьский финал Гран-при в Осаке, куда после серебряной медали этапа в Лас-Вегасе Усачева должна была попадать наверняка. И, что еще хуже, прощай, февральская Олимпиада в Пекине. Информация по диагнозу пока противоречивая: ФФККР сообщает об отрыве связки бедра, неофициальные источники – о переломе, но хрен редьки, как вы понимаете, не слаще. До чемпионата России в Санкт-Петербурге, где определится состав нашей сборной, остается всего полтора месяца, так что шансов восстановиться нет практически никаких…

Сакамото – в шаге от финала

Без Усачевой и Трусовой короткую программу в Токио уверенно выиграла хозяйка льда Каори Сакамото. Считавшиеся ее основными соперницами Алиса Лю из США и кореянка Ю Йон дружно упали с тройного акселя, пропустив вперед еще одну японку - 17-летнюю Ману Кавабе, которой триксель сегодня как раз удался.

Напомню, что три недели назад на Гран-при США Сакамото была лишь четвертой – после Трусовой, Усачевой и Ю Йон. В отборочном зачете серии у японки только 9 очков, но если завтра она добавит к ним 15 за победу, то наверняка выйдет в финал, который также пройдет у нее на родине – в Осаке, с 9 по 12 декабря.

Более того: вполне возможно, что Сакамото окажется единственной нероссиянкой в шестерке финалисток. У Анны Щербаковой и Камилы Валиевой, выигравших этапы в Италии и Канаде соответственно, сейчас по 15 очков (столько же у Трусовой, но она, увы, не в счет), Елизавета Туктамышева и Майя Хромых имеют по 13 за серебро, как Усачева, и только Алену Косторную с 11-ю баллами за бронзу Ванкувера еще теоретически может кто-то потеснить.

Например, если Ю Йон завтра выберется на второе место у нее станет 24 очка. И ровно столько же «светит» Косторной, которая через неделю катается вместе с Щербаковой во Франции. Вполне возможно, что для определения последней, шестой финалистки придется считать дополнительные показатели – сумму судейских оценок за четыре программы на двух зачетных турнирах. После одного у кореянки эта сумма выше, но ненамного - всего на 2,53.

Наши пары – впереди всех

В парных видах катания, слава богу, обошлось без травм – и наши уверенно захватили лидерство. Особенно радостно за танцоров Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, пропустивших весь октябрь из-за болей в спине у партнера. Теперь они позади, и в Токио наши чемпионы мира благодаря очень высоким надбавкам и компонентам набрали вторую сумму за ритм-танец в текущем мировом сезоне. Больше получали только знаменитые французы Пападакис/Сизерон, да и до них Синициной с Кацалаповым не хватило каких-то 1,12 балла.

В парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову слегка недодали компонентов. В среднем получилось ниже девяти, что маловато для действующих чемпионов планеты, выдавших к тому же прокат близкий к идеальному. Разве что на вращении ребята немного разошлись, а в остальном – ни единой помарки.

По мне выступление Мишиной и Галлямова вполне тянуло на гроссмейстерские 80 баллов, которые в этом сезоне покорялись лишь китайцам Сюй Венцзинь и Хань Цуну да нашим Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым. Последние катаются и в Токио, но сегодня сорвали параллельный тройной тулуп: опять падение партнерши, с которой подобное случается далеко не впервые. Поистине черный день для Тутберидзе, летом этого года решившей взять эту пару под свое крыло.

У мужчин наших тоже поприжали. Точнее нашего: Макар Игнатов чисто исполнил все прыжки, включая два четверных, и по идее должен был сейчас идти третьим, однако судьи зарубили ему не только дорожку шагов (второй уровень из четырех возможных), но и компоненты, поставив аж на пять баллов ниже корейца Чжун Хван Ча.

Гран-при. 4-й этап. Токио (Япония)

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 76,56

2. Мана Кавабе (Япония) – 73,88

3. Ю Йон (Корея) – 68,08

4. Алиса Лю (США) – 67,72

источник: «Советский спорт»
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