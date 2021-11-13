Сергей Шахрай: Мишина и Галлямов побеждают под «Время вперед» в традициях Родниной и Зайцева

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги соревнований.

- К сожалению, девочки в Токио нас не смогли порадовать – одна даже не поехала в Японию из-за травмы, а Дарья Усачева получила травму уже в Токио. Будем надеяться, что травма у Даши не достаточно серьезная, пожелаем ей быстрого восстановления.

Зато порадовали наши пары. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар. Была у них небольшая помарка на одном из выбросов, но заметно, что они набирают ход, с каждым стартом катаются все увереннее.

Интересно, что ребята выступают под известную музыку советского композитора Георгия Свиридова «Время вперед». Под эту же музыку выступали Ирина Роднина и Александр Зайцев. Так что ребята побеждают в лучших традициях советского фигурного катания и под ту же музыку, как и легендарная советская пара.

Второе место заняла еще одна наша пара - Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Но не порадовала своим выступлением – много ошибок, сквозит неуверенность. И это с ребятами происходит уже не первый страт. Однако выступления в Токио им хватило, чтобы получить путевку в финал Гран-при.

Еще одни действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов порадовали своим катанием. Ребята оправились от травм, которые их беспокоили в начале сезона, поставили новую программу и удачно с ней выступают. Откатались очень уверенно, по-чемпионски. В этом сезоне, уверен, Виктория и Никита будут бороться за самые высокие места, в том числе, на Олимпиаде.

Гран-при Японии. Танцы на льду. Итоги

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 215,44 балла

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 210,78

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 191,91

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 188,09

...9. София Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) — 160,13.

Гран-при Японии. Спортивные пары. Итоги

1.Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) 227,28 балла

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 213,27

3. Рику Миюра/Рюити Кихара (Япония) - 209,42.