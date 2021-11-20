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Сергей Шахрай: Щербакова и Косторная упали в начале, заставили понервничать, но проявили характер

В Гренобле на 5-м этапе Гран-при завершились соревнования в женском одиночном катании. Россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная заняли первое и второе места. Хотя начали свои выступления с падения.
Сергей Шахрай: Щербакова и Косторная упали в начале, заставили понервничать, но проявили характер
20 ноября 2021 18:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: ISU

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги соревнований.

- После короткой программы все было достаточно спокойно – наши девочки занимали три первых места. Откатались все достаточно ровно, а Аня Щербакова показала еще и новую программу.

Но сегодня девчонки заставили нас понервничать. Начну с Ксении Синицыной, это был ее дебют на соревнованиях такого уровня. Ксения откатала произвольную чисто, однако ей этого не хватило, чтобы сохранить третье место. Более опытная японка Вакаба Хигути, видимо, впечатлила судей сильнее и ей поставили более высокие оценки.

Однако Синицына не должна расстраиваться – четвертое место для дебюта очень хороший результат.

А теперь по поводу «понервничать». Алена Косторная начала свое выступление с падения – упала с тройного акселя. Но затем собралась и всю остальную программу откатала очень хорошо, без единой ошибки, что позволило ей сохранить второе место. Молодчина! Нужно только представить, как спортсмен нервничает, когда у него не получается первый же элемент.

То же самое случилось и с Аней Щербаковой. Она упала при заходе на первый прыжок, при этом даже не оттолкнулась. И также, несмотря на эту неудачу, с остальной частью программы справилась хорошо. И заслуженно победила на этом этапе.

Если итожить, девушки не сдались, проявили волю, чемпионский характер, и заняли первое и второе места.

Гран-при. 5-й этап. Гренобль (Франция). Женщины. Итоги

1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69

2. Алёна Косторная (Россия) — 221,85

3. Вакаба Хигути (Япония) – 204,91

4. Ксения Синицына (Россия) – 198,76.

источник: «Советский спорт»
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