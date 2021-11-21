Сергей Шахрай: Бойкова и Козловский обретают уверенность, теперь им нужно отобраться на Олимпиаду

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги соревнований.

– Порадовали выступления наших ребят в соревнованиях спортивных пар. Особенно хотелось бы отметить наш молодой дуэт из Перми Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева. Ребята показали уверенное катание, хорошее исполнительское мастерство. Были недостаточно качественно исполненные элементы, но это они исправят, отшлифуют. Главное – заметен прогресс по сравнению с началом сезона, прибавила пара и в артистизме.

Долгое время в Перми успешно работал тренерский дуэт – муж и жена Тюковы, которых я хорошо знаю.

Артемьева и Назарычев тренируются у другого известного пермского специалиста Павла Слюсаренко.

Поздравляю ребят, поздравляю их тренера со вторым местом на этапе Гран-при. Думаю, у этой пары прекрасное будущее.

Рад за Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Они неудачно начали сезон, но сейчас видно, что пара встала на рельсы, обретает уверенность. Хотя тоже не обошлось без небольших ошибок. Теперь им нужно отобраться на Олимпиаду. Борьба на чемпионате России за олимпийские путевки будет очень интересная. Если ребята будут продолжать в том же духе и отберутся в Пекин, то там могут составить конкуренцию сильному китайскому дуэту, двукратным чемпионам мира Венжинг Суи и Конг Хану. Хотя Олимпиада будет проходить в Пекине, и у китайского дуэта это, возможно, последний шанс стать олимпийскими чемпионами. В Пхенчхане они были вторыми.

Рад за Александру Степанову и Ивана Букина – у них третье место в танцах. Но, на мой взгляд, они выступили не хуже, а даже лучше очень сильной пары из Канады Пайпер Джиллс / Поль Пуарье.

И самое главное, что Саша и Иван оправились от травм и болезней, это им мешало набрать оптимальную форму. Теперь надеюсь, у них в этом плане больше не возникнет проблем, и к главным стартам пара подойдет в лучшей форме.

Гран-при

5-й этап

Гренобль (Франция)

Спортивные пары

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 216,96.

2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 205,15.

3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 201,69.

4. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 196,34.

Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 221,25.

2. Пайпер Джиллс / Поль Пуарье (Канада) – 203,16.

3. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) – 200,29.

...6. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) – 172,32.