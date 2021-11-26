Валиева против Туктамышевой и Хромых. В Сочи стартует этап «Гран-при»

Главное внимание, понятно, к турниру женщин. В нем в третий раз в этом сезоне будут соперничать Елизавета Туктамышева и Камила Валиева. На двух предыдущих турнирах, где выступали россиянки, Туктамышева прокатывала свои программы на «отлично», но каждый раз много проигрывала Валиевой. То, что делает Камила - это просто космос. Как соперничать с ней, просто непонятно.

В Сочи выступит и еще одна вчерашняя юниорка - Майя Хромых. Она тоже громко заявила о себе в этом сезоне, победив в Будапеште чемпионку мира Анну Щербакову. В короткой программе Майя не планирует делать элементов ультра-си, а вот на произвольную она заявила два четверных. У Туктамышевой четверных нет, зато она планирует сделать тройные аксели и в короткой, и в произвольной. Что касается Валиевой, то у нее контент просто бомбический: триксели - в короткой и произвольной, в последней программе также - четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. Посмотрим, что из этого набора фигуристки смогут выполнить.

Еще одной интригой помимо противостояния российских фигуристок, будет выступление бельгийки Луны Хендрикс. В Турине она сумела выиграть короткую программу у Щербаковой и Хромых, что в наше время дорогого стоит. Если в Сочи по сумме Луна станет второй, то она затмит Алену Косторную, отцепив ее от финала Гран-при, который пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония). При живых и здоровых Валиевой, Туктамышевой и Хромых такой расклад крайне маловероятен. Скорее всего, в финале в Японии выступят пять россиянок и местная фигуристка Каори Сакамото.

Будет в Осаке и много российских спортивных пар. На этапе в Лозанне первенствовали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали вторыми. И те, и другие наверняка попадут в финал, а вместе с ними - Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Последних мы увидим в Сочи вместе с Ясминой Кадыровой/Иваном Бальченко (Россия) и Дарьей Павлюченко/Денисом Ходыкиным.

А вот в остальных видах дела обстоят намного хуже. В танцах на льду и в Сочи, и наверняка в Осаке выступит всего один российский танцевальный дуэт - Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Та же ситуация - у мужчин. Почти наверняка в Осаку отправится Михаил Коляда. Эта поездка может сорваться, только если в Сочи фигурист проедет на пятой точке по льду в обеих программах. Проигрывать на последнем этапе Михаилу просто некому. В столицу Игр-2014 приехали пара средних японцев, чешский ветеран Михал Бржезина. Единственный сильный соперник - итальянец Маттео Риццо. Помимо Коляды в Сочи выступят россияне Марк Кондратюк и Евгений Семененко, но им о финале пока остается только мечтать. Надеюсь, только пока...