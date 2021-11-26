«Большой шлем» Валиевой. Третий мировой рекорд она побила на олимпийском катке в Сочи

ИДЕАЛ НА ЛЬДУ

Прежний рекорд, установленный Аленой Косторной почти два года назад, в финале Гран-при-2019 в Турине, Валиева улучшила на два балла, что для короткой программы совсем не мало. Точнее, на 1,97: было 85,45 – стало 87,42. Прокат у Камилы получился безупречно - начиная с умопомрачительного стартового акселя в три с половиной оборота. Даже пожелай судьи придраться, объектов для этого у них просто не было.

Теперь 15-летняя россиянка владеет всеми тремя рекордами планеты – два остальных она «приватизировала» еще месяц назад, на канадском Гран-при. Кроме Валиевой такой же «Большой шлем» из трех мировых сейчас есть только у знаменитых французских танцоров Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.

Символично, что свой хет-трик Камила оформила не где-нибудь, а на катке «Айсберг», где в 2014-м Аделина Сотникова принесла России первое в истории олимпийское золото в женском одиночном катании. С те пор наши девушки не отдают этот титул никому: в Пхенчхане-2018 он перешел к Алине Загитовой, а через два с лишним месяца в Пекине эстафету собирается принять именно Валиева. Во всяком случае статус фаворитки №1 предстоящих Игр она этой осенью подтвердила убедительно и не однажды: «+30» от второго результата в текущем сезоне – пойди ее теперь, догони.

СЕРЕБРЯНАЯ ТУКТАМЫШЕВА

Уверенно движется в сторону Пекина и Елизавета Туктамышева, которая хоть и старше Валиевой почти на десять лет, тоже ни разу не выступала на Олимпийских играх. Короткую программу в Сочи Лиза исполнила чисто, без серьезных помарок и теперь как бы «висит» между Валиевой и остальными. Что в ту, что в другую сторону – очень далеко.

Второго места на российском Гран-при Туктамышевой за глаза хватит для выхода в финальную шестерку, которая завтра определится полностью. Ведь в запасе у воспитанницы Алексея Мишина есть такое же серебро канадского этапа – кроме недосягаемой Валиевой Лиза в этом сезоне не проигрывала еще никому.

МЕСТО ХРОМЫХ В ФИНАЛЕ ВСЕ ЕЩЕ ПОД ВОПРОСОМ

Майя Хромых, как и Туктамышева, имеет в зачете Гран-при 13 очков и по идее должна выходить в финал, но у нее в Сочи как раз возникли проблемы. Падение с тройного лутца оставило россиянку без каскада и отбросило на пятое текущее место. Правда, отставание от третьего не так уж велико – всего 4,65. И главное, что третьей идет не бельгийка Луна Хендрикс, способная не пустить Хромых в финал, а американка Мэрайя Белл – фигуристка опытная, титулованная, но на поездку в Осаку, где с 9 по 12 декабря соберется «шестерка избранных», к счастью, не претендующая. Хендрикс же сегодня грубо ошиблась: в конце проката заменила тройной флип одинарной «бабочкой» и грохнулась даже ниже Хромых. Впрочем, разница между ними символическая – каких-то 0,38 балла.

Есть на Гран-при России-2021 и пара неожиданных лидеров. В парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин чуть-чуть опережают Анастасию Мишину с Александром Галлямовым - у действующих чемпионов мира партнерша сорвала параллельный сальхов. В очередной раз расстроили наши фигуристы-мужчины. И Марк Кондратюк, и Евгений Семененко, и Михаил Коляда допустили на прыжках по две грубых ошибки и находятся вне топ-3. Конечно, в субботу это можно исправить, но веры в наших парней с каждым турниром становится все меньше. Уж больно они нестабильны и непредсказуемы.

Гран-при

6-й этап. Сочи

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 87,42 (рекорд мира)

2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,10

3. Мэрайя Белл (США) – 69,37

4. Мэйделин Скизас (Канада) – 67,49

5. Майя Хромых (Россия) – 64,72

6. Луна Хендрикс (Бельгия) – 64,44

Мужчины. Короткая программа

1. Кадзуки Томоно (Япония) – 95,81

2. Морис Квителашвили (Грузия) – 95,37

3. Роман Садовски (Канада) – 84,59

4. Михаил Коляда (Россия) – 84,48

5. Кэмден Пулкинен (США) – 83,47

6. Михал Бржезина (Чехия) – 82,31

7. Евгений Семененко (Россия) – 81,00

…9. Маттео Риццо (Италия) – 77,45

…11. Марк Кондратюк (Россия) – 74,16

Пары. Короткая программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 73,91

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,64

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) – 69,39

4. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) – 64,97

…6. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 59,92

…7. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 58,95

Танцы. Короткая программа

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 86,81

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 79,56

3. Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 76,39

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) – 75,94

5. Кэтлин Хавайер/Жан-Люк Бэйкер (США) – 73,72

6. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) - 71,95

…8. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) – 71,05

Расписание до конца этапа

27 ноября, суббота

13.30 (мск)-15.19. Мужчины. Произвольная программа

15.40-16.55. Танцы. Произвольная программа

17.30-18.48. Пары. Произвольная программа

19.10-20.59. Женщины. Произвольная программа